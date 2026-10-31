Chaque session de Silent Train démarrait depuis un serveur privé virtuel installé hors des États-Unis, puis abandonné après usage. Le trafic transitait ensuite par des routeurs et des objets connectés piratés dans plusieurs pays, chez des fournisseurs d’accès différents, avant de sortir par un appareil compromis sur le sol américain. Grâce à cette dernière étape, les connexions ressemblaient à du trafic local, et les victimes ne pouvaient les bloquer ni par pays ni avec les listes d’adresses IP suspectes.

Les chercheurs ont recensé 27 types d’appareils enrôlés dans le réseau, des routeurs TP-Link ou Zyxel jusqu’aux pare-feu Fortinet. Chaque modèle gardait son rôle d’une session à l’autre. Les modems du brésilien Intelbras ne servaient que de relais, tandis que les routeurs Netgear Orbi et les pare-feu FortiGate faisaient office de points de sortie aux États-Unis, au contact direct des victimes. Les appareils changeaient sans cesse, mais leurs rôles restaient fixes, et les enquêteurs avaient bien du mal à remonter jusqu’aux opérateurs.

Pour prendre la main sur ces appareils, les opérateurs de Volt Typhoon exploitaient leur interface d’administration web, ouverte sur Internet, et n’installaient que le strict nécessaire afin de relayer une connexion SSH. Sur chaque appareil, ils déposaient un service SSH temporaire, des clés et quelques fichiers de configuration, et se servaient des outils du système en place. Une session durait environ quatre heures, parfois quelques minutes seulement. « Ils supprimaient chaque artefact et démontaient la chaîne derrière eux », écrivent les chercheurs de Black Lotus Labs.

Début 2025, le réseau a changé de fonctionnement. Les équipements d’entreprise restaient en service entre un et trois mois au lieu d’être remplacés après chaque opération, et des tunnels inversés, montés avec les outils libres Chisel et FRP, faisaient remonter le trafic des appareils infectés.

Que vous soyiez un particulier ou à la tête d'une TPE, votre meilleure parade est de fermer l’interface d’administration du routeur à tout accès depuis Internet et d'installer chaque mise à jour du fabricant.