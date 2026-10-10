Pour les dix agences signataires, Integrity Technology Group est une société à but lucratif en lien avec le gouvernement chinois. Ses employés conçoivent des outils d’intrusion destinés à la vente et piratent eux-mêmes des réseaux à travers le monde. Christopher Wray, alors directeur du FBI, avait affirmé en 2024 que le président de l’entreprise reconnaissait publiquement des années de collecte de renseignements « pour les agences de sécurité du gouvernement chinois ». Integrity a répondu en janvier 2025 que les accusations américaines n’avaient aucun fondement, dans une déclaration à la Bourse de Shanghai relayée par l’Associated Press.

Le FBI a récupéré une archive de courriels volés à des administrations, des forces de l’ordre, des systèmes de santé et des institutions religieuses d’Asie du Sud-Est. Les pirates réservaient parfois l’accès à ces données aux seules adresses IP de Xiamen, dans le sud-est de la Chine. Pour aspirer les boîtes mail, ils lancent le script PHP Curlc4.txt. Les courriels sont récupérés par Exchange Web Services, puis compressés et parfois chiffrés avant leur envoi vers un serveur distant. Avec le programme office-cli, les pirates accèdent en parallèle à des comptes Microsoft 365 grâce à des identifiants d’application légitimes. D’après les agences, les équipes de sécurité ne voient dans ces connexions qu’un usage normal.

Le butin circule ensuite hors du groupe. Les pirates entretiennent une application web ouverte à des tiers, dont les utilisateurs ajoutent quelques paramètres à une adresse URL pour lire les courriels d’un compte précis. Les agences taisent leur identité.