Sur les routeurs Cisco iOS XR compromis, Fire Ant installe un tunnel GRE dont l’état est invisible dans les outils de diagnostic habituels. Ce tunnel exporte une copie du trafic vers un serveur FTP extérieur, sous la forme de fichiers PCAP, le format standard de capture réseau. Un binaire malveillant, déguisé sous le nom du service système acpid, modifie en parallèle les journaux du routeur pour en retirer toute trace de son propre passage.

Sur les serveurs d’authentification TACACS, chargés de valider les connexions des administrateurs réseau, une bibliothèque piégée intercepte chaque session acceptée, et les identifiants récupérés atterrissent dans un fichier protégé par un simple XOR, un chiffrement faible et réversible en quelques secondes. Sur les postes Linux de gestion, Fire Ant ajoute un rootkit et plusieurs portes dérobées maquillées en agents de sécurité légitimes, dont un implant, BridgeAgent, imitant le logiciel de supervision Zabbix.

D'’autres composants complètent cet arsenal de discrétion. Un rootkit, Medusa, masque des processus entiers aux commandes système classiques, tandis que deux portes dérobées SSH, cupsdd et smartdd, empruntent les noms de services légitimes pour passer inaperçues. Fire Ant modifie aussi les journaux de connexion du système, désactive partiellement SELinux et exécute certains de ses outils depuis des fichiers supprimés du disque, mais toujours présents en mémoire.

Sygnia ne signale aucune faille inédite dans cette campagne, et les pirates réutilisent seulement des accès obtenus par d’autres moyens. Un correctif logiciel classique n’arrête donc pas ce type d’intrusion.