Il semble que personne n'y échappera. À quoi ? À la cyberattaque ! Le nom de la victime du jour, selon une information de FrenchBreaches, c'est l'Association des maires de France (AMF) - qui compte plus de 34 000 adhérents.

Un hacker dont le pseudonyme est « Alduin » a en effet revendiqué sur un forum de hackers cette attaque, et a expliqué avoir exploité une injection SQL (de type Union) pour accéder à la base de données de l'AMF. Le fichier de données qu'il a volé se présente comme contenant près de 114 000 entrées.