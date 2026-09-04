Oui, encore une cyberattaque qui touche la France. Cette fois, c'est l'Association des maires de France qui est la victime.
Il sera à un moment nécessaire de faire un grand état des lieux de la faiblesse de la cyberprotection en France. Et si un début de prise de conscience a eu lieu du côté du premier ministre depuis le très grand hack de Bercy, il faudra sûrement du temps avant de colmater l'ensemble des brèches. La preuve encore aujourd'hui avec une nouvelle institution française qui vient d'être victime d'une cyberattaque.
Une cyberattaque vise l'Association des maires de France, plus de 100 000 entrées dérobées
Il semble que personne n'y échappera. À quoi ? À la cyberattaque ! Le nom de la victime du jour, selon une information de FrenchBreaches, c'est l'Association des maires de France (AMF) - qui compte plus de 34 000 adhérents.
Un hacker dont le pseudonyme est « Alduin » a en effet revendiqué sur un forum de hackers cette attaque, et a expliqué avoir exploité une injection SQL (de type Union) pour accéder à la base de données de l'AMF. Le fichier de données qu'il a volé se présente comme contenant près de 114 000 entrées.
L'AMF confirme l'attaque
Il faut noter que chaque entrée ne représente pas une personne différente, et que plusieurs entrées peuvent ainsi concerner la même victime. Parmi les données dérobées, on retrouve notamment les noms et prénoms, l'adresse e-mail, la commune ou l'intercommunalité, la fonction, le type d'abonnement (ainsi que son début et sa fin). Toujours d'après la même source, des mots de passe en clair appartiendraient aussi à cette base de données volée.
Ce hack est d'autant plus sensible qu'il touche des personnes au profil pouvant être sensible, que ce soit des maires, des agents territoriaux, des conseillers municipaux ou bien des directeurs généraux des services. L'AMF vient de confirmer la réalité de cette cyberattaque, et elle a saisi la CNIL de cette question.
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