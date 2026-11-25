L'application Canal+ ne se lance plus sur certains iPad sous iOS 17.7.1 depuis sa mise à jour 6.3.1. Le groupe a reconnu le bug lundi et recommande une manipulation précise pour retrouver l'accès aux programmes.
Les abonnés Canal+ qui regardent leurs programmes sur un iPad sous iOS 17.7.1 ont peut-être cru que leur tablette avait un souci. Car depuis la mise à jour 6.3.1, l'application ne se lance tout simplement plus. Le groupe a dissipé le doute en début de semaine en reconnaissant un incident technique sur son site d'assistance. Il ne dit pas d'où vient le bug, mais il a déjà trouvé la parade, au prix, vous allez le voir, d'un modeste sacrifice.
L'application Canal+ ne démarre plus sur certains iPad
Lundi 23 novembre, Canal+ a pris la plume sur l'espace consacré aux incidents de son application. La chaîne cryptée a décrit un bug qui semble venir d'un mauvais mariage entre deux versions, celle de l'application Canal+, passée en 6.3.1 lors d'une récente mise à jour, et celle du système qui fait tourner l'iPad, resté sous iOS 17.7.1.
Chez une partie des abonnés qui cumulent les deux, l'application refuse tout simplement de s'ouvrir. Combien sont-ils ? Mystère, puisque Canal+ évoque seulement « certains utilisateurs », et l'iPad reste le seul appareil cité.
Petite précision technique au passage, Canal+ parle d'iOS, mais sur iPad, le système d'Apple s'appelle iPadOS. Sa version 17.7.1 date d'octobre 2024, et Apple a depuis sorti plusieurs nouvelles versions, d'iPadOS 18 jusqu'à iPadOS 27 cette année. Les iPad touchés tournent donc sur un système qui n'est plus tout jeune. De son côté, Canal+ a mobilisé ses équipes tout en présentant ses excuses aux abonnés privés de leur application.
Pour réparer Canal+ sur iPad, il faut tout réinstaller
La solution, Canal+ a fini par la donner. En fait, il faut supprimer l'application Canal+ de l'iPad, puis retourner sur l'App Store pour installer la version 6.4.0, la plus récente. Le seul bémol reste qu'Apple prévient que supprimer une app peut effacer les données qu'elle contient. Les programmes téléchargés pour un visionnage hors connexion risquent donc de disparaître et devront être téléchargés de nouveau. Si le blocage persiste, Canal+ invite à signaler tout problème avec son application à l'adresse supportmobile@canal-plus.com, indiquée sur sa fiche App Store.
L'automne aura été agité chez Canal+. Début octobre, son patron Maxime Saada estimait à 200 millions d'euros le choc d'une TVA sur la télévision payante, qui passerait de 10 à 20 %. Il menaçait alors d'augmenter les abonnements d'environ 10 %, mais pas avant 2028-2029. En septembre, le tribunal judiciaire de Paris avait par ailleurs refusé d'imposer à Cloudflare une astreinte pouvant atteindre 1,55 million d'euros par jour, réclamée par Canal+ contre le piratage de la F1 et du MotoGP.
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