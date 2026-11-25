Les abonnés Canal+ qui regardent leurs programmes sur un iPad sous iOS 17.7.1 ont peut-être cru que leur tablette avait un souci. Car depuis la mise à jour 6.3.1, l'application ne se lance tout simplement plus. Le groupe a dissipé le doute en début de semaine en reconnaissant un incident technique sur son site d'assistance. Il ne dit pas d'où vient le bug, mais il a déjà trouvé la parade, au prix, vous allez le voir, d'un modeste sacrifice.