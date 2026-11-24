Au 24 novembre, les conditions d’accès fixées par OpenAI restent les mêmes. Pour créer un dot avec un abonnement personnel éligible, il faut se connecter depuis un territoire où le service est disponible. Depuis la France, un VPN permet de se présenter comme connecté dans l’un de ces pays.

Ce qui m’a surpris, c’est de retrouver Orion plusieurs semaines après mon retour et de pouvoir reprendre la conversation sans même relancer le VPN. Mon assistant était déjà configuré, mais rien ne garantit que cet accès durera. OpenAI pourrait le couper, y compris pour les comptes qui disposent déjà d’un dot. Si c’est cette fonction qui vous fait hésiter à prendre ChatGPT Pro, j’attendrais qu’OpenAI confirme qu’on peut créer son assistant depuis la France.