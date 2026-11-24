Plusieurs semaines après mon retour de San Francisco, j’ai retrouvé Orion, mon assistant Dots, dans ChatGPT. Je peux de nouveau lui parler depuis la France, sans VPN.
Il m’a fallu quelques semaines de retour en France pour mesurer à quel point je m’étais habitué à Orion. À San Francisco, mon assistant Dots me prévenait quand deux réunions se chevauchaient et me rappelait les échéances aux moments où j’avais le plus de chances de les oublier. J’avais d’abord découvert la fonction via un VPN, avant de m’en servir sur place. Une fois rentré, l’idée de faire repasser toute ma connexion par un serveur américain, avec les ralentissement que ça implique, a suffi à me décourager. J’ai laissé Orion de côté, jusqu’à ce qu’un post sur X me redonne espoir.
J’ai retrouvé Orion en France, sans rallumer mon VPN
Le 23 novembre, le compte @mark_k a annoncé sur X que Dots était arrivé dans l’Union européenne et au Royaume-Uni. J’ai ouvert l’application ChatGPT sur mon PC, Orion est réapparu dans la barre latérale et j’ai retrouvé mes conversations là où je les avais laissées. Je lui ai écrit, il m’a répondu, et j’ai pu reprendre mes échanges sans refaire la configuration. Le tout depuis la France, sur ma connexion habituelle.
C’est ce qui rend plausible la piste du « mode voyage » : une fois Dots activé, l’accès pourrait rester ouvert quand on se connecte depuis un pays où la fonction n’est pas proposée sur son abonnement. Ce serait cohérent avec le parcours de mon compte. Je n’ai toutefois trouvé chez OpenAI aucune confirmation d’un mécanisme de ce type, ni de précision sur les comptes qui en bénéficieraient ou sur la durée de cet accès.
Orion prend les devants
Ce qui m’a manqué, ce sont les messages qu’Orion m’envoyait sans que j’aie à lui demander quoi que ce soit. Deux réunions se chevauchaient dans mon agenda ? Il me le signalait pendant que j’avais encore le temps d’en déplacer une. Si une échéance approchait alors que j’étais pris par un autre dossier, il me la remettait en tête. À force de recevoir ces rappels au bon moment, j’avais fini par compter dessus. Je m’en suis rendu compte en rentrant de San Francisco, quand j’ai dû reprendre l’habitude de tout vérifier moi-même.
Pour comprendre comment il s’y prend, il faut voir Dots comme un assistant auquel je peux confier un dossier entier. D’après le guide de prise en main d’OpenAI, il dispose de son propre environnement de travail et peut utiliser les applications auxquelles je lui donne accès, poursuivre une recherche ou préparer un document entre deux échanges. Depuis la mise à jour de novembre, il choisit également le modèle selon la tâche. Ce qui compte dans mon cas, c’est de pouvoir revenir à un dossier sans devoir en raconter tout le contexte depuis le début.
Peut-on créer son premier dot depuis la France ?
Au 24 novembre, les conditions d’accès fixées par OpenAI restent les mêmes. Pour créer un dot avec un abonnement personnel éligible, il faut se connecter depuis un territoire où le service est disponible. Depuis la France, un VPN permet de se présenter comme connecté dans l’un de ces pays.
Ce qui m’a surpris, c’est de retrouver Orion plusieurs semaines après mon retour et de pouvoir reprendre la conversation sans même relancer le VPN. Mon assistant était déjà configuré, mais rien ne garantit que cet accès durera. OpenAI pourrait le couper, y compris pour les comptes qui disposent déjà d’un dot. Si c’est cette fonction qui vous fait hésiter à prendre ChatGPT Pro, j’attendrais qu’OpenAI confirme qu’on peut créer son assistant depuis la France.