À peine lancés sur le marché, les Dots s’améliorent déjà : les nouveaux agents IA d’OpenAI peuvent désormais choisir seuls quel modèle utiliser pour leurs tâches.
Face à une concurrence toujours plus féroce, OpenAI a du pain sur la planche. Début octobre, la firme a ouvert GPT-6 aux comptes gratuits et annoncé l’arrivée d’un filigrane pour les textes générés en Europe, AI Act oblige. Elle a également permis le verrouillage de certaines conversations par le biais d'un code PIN ou de la biométrie avant de lancer les Dots, des agents IA proactifs. Ces derniers viennent de bénéficier d’une mise à jour importante.
Les Dots peuvent choisir seuls quel modèle utiliser
Fin septembre, OpenAI a lancé les Dots, des assistants capables de poursuivre leurs tâches même si l'application est fermée. Ces agents, avec lesquels il est possible d’échanger via Google Messages ou iMessage, peuvent également se rappeler des préférences de l'utilisateur et, plus largement, des projets sur lesquels il travaille.
Mais OpenAI voit beaucoup plus loin. Tibo Sottiaux, qui travaille notamment sur Codex et ChatGPT chez OpenAI, a, il y a quelques heures, annoncé sur X que les Dots allaient devenir beaucoup plus autonomes : « Votre Dot choisira le modèle le mieux adapté à la tâche, en s'appuyant sur différents modèles selon les différentes étapes du travail. »
Exit donc les longues minutes à vous demander quel modèle sera le plus adapté à vos tâches : les Dots prendront les commandes, que vous le vouliez ou non.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
Le bon équilibre entre performance et accessibilité ?
La nouvelle n’a pas manqué de susciter l’intérêt des utilisateurs mais aussi quelques inquiétudes : Tenobrus, qui se décrit comme un utilisateur avancé, a notamment supplié Tibo Sottiaux de permettre que « le modèle utilisé soit visible par l’utilisateur et qu’il soit possible de le modifier manuellement. » Il n’a, à cette heure, pas encore obtenu de réponse.
OpenAI en a également profité pour étoffer la gamme de modèles auxquels auront accès les Dots : GPT-6 Astra et GPT-6.1 Terra ont notamment été ajoutés à la liste et d’autres technologies devraient suivre, même si aucune date n'a été partagée. L’objectif est, avant tout, d’ouvrir les Dots à un public plus large et de favoriser ainsi leur succès.
Reste à voir si les Dots feront des choix pertinents et si les utilisateurs accepteront de leur faire confiance.