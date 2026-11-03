Face à une concurrence toujours plus féroce, OpenAI a du pain sur la planche. Début octobre, la firme a ouvert GPT-6 aux comptes gratuits et annoncé l’arrivée d’un filigrane pour les textes générés en Europe, AI Act oblige. Elle a également permis le verrouillage de certaines conversations par le biais d'un code PIN ou de la biométrie avant de lancer les Dots, des agents IA proactifs. Ces derniers viennent de bénéficier d’une mise à jour importante.