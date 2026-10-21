OpenAI déploie une nouvelle fonction permettant de verrouiller certaines conversations ChatGPT à l’aide d’un code PIN ou d’une authentification biométrique. Une protection bienvenue pour les échanges personnels, avec toutefois une précaution importante avant de l’activer.
On raconte désormais beaucoup de choses à ChatGPT. Des questions professionnelles aux problèmes personnels, en passant par des informations parfois confidentielles, nos conversations peuvent contenir bien davantage qu’une simple demande de recette de cuisine. Et lorsqu’on partage son ordinateur ou qu'on prête son téléphone, mieux vaut éviter que le premier venu puisse parcourir tout cet historique. OpenAI propose enfin une solution avec les conversations verrouillées, une fonction repérée cet été dans le code de l’application Android et désormais officiellement disponible. Mais attention : perdre son code pourrait coûter beaucoup plus cher que quelques minutes à chercher dans ses mots de passe.
Un code PIN ou Face ID pour protéger vos conversations ChatGPT
Dans ses notes de mise à jour du 20 octobre, OpenAI annonce le déploiement des conversations verrouillées sur ChatGPT.
Pour protéger une discussion, il suffit d’ouvrir son menu à trois points et de sélectionner l’option « Verrouiller la conversation ». L’utilisateur doit alors créer un code PIN à quatre chiffres, qui servira à retrouver ses échanges protégés depuis la rubrique « Conversations verrouillées » des Projets.
Ces discussions disparaissent de l’historique classique, des conversations épinglées et des résultats de recherche. Elles restent néanmoins enregistrées sur le compte, sans être supprimées. Sur iPhone, il est également possible d’utiliser Face ID ou Touch ID. Les smartphones Android compatibles peuvent recourir au système de déverrouillage de l'appareil.
La nouveauté concerne tous les abonnements ChatGPT, gratuits comme payants, sur le Web, iOS, Android et les nouvelles applications pour macOS et Windows. Le déploiement est progressif et aucune restriction géographique particulière n’est annoncée. La disponibilité immédiate sur l’ensemble des comptes français n'est toutefois pas garantie.
Un oubli du code peut entraîner la suppression définitive des échanges
Cette fonction avait déjà été repérée en août dernier, avant son officialisation cette semaine. Elle apporte une protection supplémentaire contre les regards indiscrets, mais ne transforme pas les discussions en coffre-fort numérique. OpenAI précise que le verrouillage ne repose pas sur un chiffrement de bout en bout spécifique et ne modifie ni la durée de conservation des données ni les paramètres autorisant leur utilisation pour améliorer ses modèles.
Autre limite : les informations déjà mémorisées par ChatGPT avant le verrouillage d’une conversation ne sont pas automatiquement effacées. Les liens de partage créés auparavant restent également accessibles tant qu’ils ne sont pas supprimés séparément.
Mais le principal avertissement concerne le code PIN. Selon la documentation officielle d’OpenAI, sa réinitialisation entraîne la suppression définitive de toutes les conversations verrouillées, ainsi que des fichiers et informations protégés uniquement par ce code. Même le support d'OpenAI ne pourra pas les récupérer. Il reste heureusement possible de modifier son code sans rien perdre, à condition de connaître l'ancien.
Une fonction donc particulièrement utile pour conserver certaines discussions, contenant des données particulièrement intimes ou sensibles, à l’abri des regards, notamment sur un appareil partagé. À condition de choisir un code que l’on n’oubliera pas au prochain changement de téléphone.
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