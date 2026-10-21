Dans ses notes de mise à jour du 20 octobre, OpenAI annonce le déploiement des conversations verrouillées sur ChatGPT.

Pour protéger une discussion, il suffit d’ouvrir son menu à trois points et de sélectionner l’option « Verrouiller la conversation ». L’utilisateur doit alors créer un code PIN à quatre chiffres, qui servira à retrouver ses échanges protégés depuis la rubrique « Conversations verrouillées » des Projets.

Ces discussions disparaissent de l’historique classique, des conversations épinglées et des résultats de recherche. Elles restent néanmoins enregistrées sur le compte, sans être supprimées. Sur iPhone, il est également possible d’utiliser Face ID ou Touch ID. Les smartphones Android compatibles peuvent recourir au système de déverrouillage de l'appareil.

La nouveauté concerne tous les abonnements ChatGPT, gratuits comme payants, sur le Web, iOS, Android et les nouvelles applications pour macOS et Windows. Le déploiement est progressif et aucune restriction géographique particulière n’est annoncée. La disponibilité immédiate sur l’ensemble des comptes français n'est toutefois pas garantie.