Pour l'abonné, le coupable, ce n'est pas la vitesse, mais le nombre de connexions. Comme beaucoup d'outils pensés pour aller vite, son logiciel ouvrait jusqu'à 64 connexions simultanées vers les serveurs, en quelques secondes, pour un débit de 1 à 1,5 Gbit/s. Ses essais vont dans ce sens. 24 minutes de téléchargement à un débit comparable, mais avec seulement un à quatre fichiers récupérés en parallèle, n'ont provoqué aucun plantage. Comme les températures et les ports réseau ne montraient rien d'anormal, il soupçonnait sa Freebox de s'essouffler à suivre autant de connexions ouvertes d'un coup, jusqu'à épuiser ses ressources.