Free a déployé lundi une nouvelle mise à jour du Freebox Server, sixième version depuis le 5 novembre. En plus de correctifs de sécurité, elle corrige un problème de stabilité qui pouvait figer, puis faire redémarrer, la Freebox Delta.
C'est une énième mise à jour que l'opérateur Free a décidé de déployer ce lundi 23 novembre 2026. La version 4.13.8 du Freebox Server est disponible depuis midi aujourd'hui, pour les Freebox Revolution, Pop, Delta et Ultra. Free annonce des correctifs de sécurité et la correction d'un « problème de stabilité » propre à la Freebox Delta, à l'origine signalé par un abonné. Comme toujours, il faut redémarrer la box pour l'installer.
Une Freebox Delta qui gelait, puis redémarrait
Il y a quelques jours, un abonné Delta a décrit son problème sur le site de suivi des bugs de Free. Sa box se figeait une à quatre minutes, son interface ne répondait plus, puis redémarrait entièrement, en coupant au passage son réseau câblé pendant une bonne vingtaine de secondes. C'était arrivé cinq fois entre le 11 et le 15 novembre, toujours en soirée, et toujours pendant qu'un ordinateur de la maison, branché en Ethernet, téléchargeait de très gros fichiers depuis Hugging Face, la grande plateforme de modèles d'IA.
Pour l'abonné, le coupable, ce n'est pas la vitesse, mais le nombre de connexions. Comme beaucoup d'outils pensés pour aller vite, son logiciel ouvrait jusqu'à 64 connexions simultanées vers les serveurs, en quelques secondes, pour un débit de 1 à 1,5 Gbit/s. Ses essais vont dans ce sens. 24 minutes de téléchargement à un débit comparable, mais avec seulement un à quatre fichiers récupérés en parallèle, n'ont provoqué aucun plantage. Comme les températures et les ports réseau ne montraient rien d'anormal, il soupçonnait sa Freebox de s'essouffler à suivre autant de connexions ouvertes d'un coup, jusqu'à épuiser ses ressources.
L'autre indique était qu'une fois son logiciel limité à 22 connexions, il a récupéré 55,6 Go à environ 1 Gbit/s sans le moindre gel, lors d'un unique essai. Free l'a remercié le jour même, en reconnaissant ne pas avoir eu le temps de corriger le problème pour la version 4.13.7. L'opérateur a donc résolu le souci, sans en expliquer la cause.
Six versions des Freebox en moins de trois semaines
Décidément, les mises à jour des Freebox s'enchaînent à vitesse grand V. Après les versions estampillées 4.13.3, 4.13.4 et 4.13.5, publiées en 38 heures à partir du 5 novembre, la 4.13.6 avait réparé les enregistrements de chaînes comme TF1 et M6 et la console des machines virtuelles. La 4.13.7 du 16 novembre s'en tenait à la sécurité. La 4.13.8 est arrivée une semaine plus tard.
Pour profiter de la mise à jour, le plus simple reste de passer par l'application Free. Dans « Mes équipements Freebox », touchez « Server internet ». Sur sa fiche, la ligne « Version logicielle » affiche le numéro installé ; en la touchant, l'application indique si une mise à jour est disponible et propose un bouton « Mettre à jour ». La même fiche offre aussi un bouton « Redémarrer », et sans téléphone, le menu « Redémarrage » du boîtier fait l'affaire. Une fois la box relancée, la ligne doit en théorie afficher la version 4.13.8.