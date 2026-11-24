Les politiques de confidentialité abordent aussi l’IA. Amazon et Google y indiquent exploiter les informations de leurs utilisateurs pour développer leurs services, génératifs compris. Apple affirme au contraire ne pas s’en servir pour entraîner ses modèles de base. En juin, nous avions testé Alexa+ en notant que les données étaient stockées sur les serveurs d’Amazon. En juillet 2023, nous rapportions qu’Amazon avait accepté de payer 25 millions de dollars aux autorités américaines. L’entreprise avait été accusée d’avoir ignoré des parents souhaitant effacer les enregistrements vocaux et la géolocalisation de leurs enfants.