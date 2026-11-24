Surfshark a analysé plus de 300 applications de maison connectée sur l’App Store. Amazon Alexa déclare collecter 28 catégories de données sur 35, devant Google Health (24) et Google Home (22).
Enceintes, télés, cafetières, balances… Ces appareils passent par des applications dédiées, lesquelles réclament des autorisations sur le smartphone. Surfshark a regardé ce qu’elles disent collecter.
Alexa déclare 28 types de données, Apple Home seulement quatre
Surfshark a passé au crible les fiches de confidentialité de l’App Store. Chaque développeur y déclare lui-même les données que son application récupère, parmi 35 catégories. L’étude porte sur près de 500 appareils. Alexa déclare collecter 28 catégories de données, soit quatre fois plus que la moyenne des applications étudiées, selon Surfshark. On y trouve la localisation précise, l’adresse du domicile, des photos, des vidéos et des enregistrements audio. Alexa et Google Health déclarent aussi des catégories sensibles, qui peuvent inclure l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, les convictions religieuses ou la biométrie. Apple Home n’en déclare que quatre, dont l’identifiant de l’appareil.
Ces chiffres reposent sur les déclarations des éditeurs. Ce n'est donc pas une mesure de ce que chaque application collecte réellement. L’étude sépare aussi la collecte du « suivi », c’est-à-dire des données utilisées pour de la publicité ciblée ou transmises à des tiers.
Les politiques de confidentialité abordent aussi l’IA. Amazon et Google y indiquent exploiter les informations de leurs utilisateurs pour développer leurs services, génératifs compris. Apple affirme au contraire ne pas s’en servir pour entraîner ses modèles de base. En juin, nous avions testé Alexa+ en notant que les données étaient stockées sur les serveurs d’Amazon. En juillet 2023, nous rapportions qu’Amazon avait accepté de payer 25 millions de dollars aux autorités américaines. L’entreprise avait été accusée d’avoir ignoré des parents souhaitant effacer les enregistrements vocaux et la géolocalisation de leurs enfants.
Selon Surfshark, un appareil peut tourner des années après la dernière mise à jour de sécurité de son fabricant, et les failles découvertes ensuite restent ouvertes. Karolis Kačiulis, Leading System Engineer chez Surfshark, rappelle que le directeur de l’ENISA, l’agence européenne de cybersécurité, a averti que l’électroménager des particuliers pourrait être visé après des attaques de réfrigérateurs de supermarchés. Une caméra ou un micro piraté peut aussi filmer ou enregistrer les occupants à leur insu.