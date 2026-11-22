Au moment de lancer la Steam Machine – son mini-PC pensé pour le salon –, Valve avait décidé de laisser le choix aux futurs clients : deux versions étaient ainsi mises sur le marché, avec comme seul changement la taille du SSD.

À un tout petit peu plus de 1 000 euros, on pouvait ainsi s'offrir une Steam Machine avec un espace de stockage minimaliste, seulement 512 Go pour l'unique SSD que la machine peut embarquer. Une version sensiblement mieux équipée, mais aussi nettement plus chère, était également proposée : dotée d'un SSD de 2 To, cette seconde mouture est facturée 1 359 euros ou, plutôt, était facturée 1 359 euros.