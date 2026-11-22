Valve a décidé de revoir la procédure pour s'offrir la Steam Machine avec un accès plus simple à la version 512 Go, mais une drôle de surprise pour la mouture dotée d'un SSD de 2 To.
Après quelques mois, Valve a donc mis fin au système de réservation de sa Steam Machine. Il n'est plus nécessaire de rejoindre une file d'attente pour se payer la version 512 Go du mini-PC, mais la version 2 To ne semble plus devoir être soutenue par la marque américaine.
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Fin de partie pour la Steam Machine 2 To ?
Au moment de lancer la Steam Machine – son mini-PC pensé pour le salon –, Valve avait décidé de laisser le choix aux futurs clients : deux versions étaient ainsi mises sur le marché, avec comme seul changement la taille du SSD.
À un tout petit peu plus de 1 000 euros, on pouvait ainsi s'offrir une Steam Machine avec un espace de stockage minimaliste, seulement 512 Go pour l'unique SSD que la machine peut embarquer. Une version sensiblement mieux équipée, mais aussi nettement plus chère, était également proposée : dotée d'un SSD de 2 To, cette seconde mouture est facturée 1 359 euros ou, plutôt, était facturée 1 359 euros.
En effet, après quelques mois de distribution, Valve a décidé de complètement revoir la commercialisation de sa Steam Machine. La marque a expliqué ce changement dans une actualité publiée sur la plateforme Steam. La version 2 To semble plus compliquée à fabriquer pour Valve, qui a décidé de changer son statut à « en rupture de stock ». Il n'est plus non plus possible de s'inscrire sur la liste de réservation de ce modèle.
Notez au passage que sur la page magasin, c'est une autre mention qui est visible : « épuisée », pas bon signe. Valve souligne par ailleurs que « comme toujours, aucune unité n'est promise aux personnes se trouvant dans la file d'attente ». En d'autres termes, même en étant sur la fameuse liste d'attente, il n'est pas garanti que l'on puisse, un jour, être contacté par Valve pour acheter cette mouture 2 To.
La version 512 Go disponible sans attendre
En revanche, la mise à jour publiée par Valve n'est pas porteuse que de mauvaises nouvelles. En effet, il n'est plus non plus possible de s'inscrire sur la liste d'attente de la version 512 Go, mais pour une toute autre raison.
Comme Valve l'explique, « la Steam Machine 512 Go est désormais disponible à l'achat. Vous pouvez en acheter une directement en l'ajoutant au panier, dans la limite des stocks disponibles ». En d'autres termes, vous pouvez commander la Steam Machine 512 Go comme n'importe quel jeu Steam. La seule différence est qu'il faut tout de même attendre quelques jours pour qu'elle vous soit livrée : entre 6 et 10 jours d'après Steam.
Difficile cependant de savoir si c'est parce que la production a pris son rythme de croisière ou si c'est que la demande est aujourd'hui faible. Il est d'ailleurs intéressant de noter le second commentaire de Valve à propos de cette 512 Go : « si nous écoulons le stock actuel, le produit sera déclaré en rupture de stock, mais aucune autre file d'attente ne sera créée ». Clairement, la liste d'attente, c'est du passé pour la Steam Machine.
Se pose cependant la question de la continuité de la production alors que les ventes ne semblent pas décoller réellement. La question du tarif de la Steam Machine est évidemment dans tous les esprits, mais les prix de la DRAM et de la NAND ne fléchissent pas en cette fin d'année et ne donnent donc guère d'espoir sur une baisse de la Steam Machine, pourtant la seule manière de la voir décoller auprès des amateurs potentiels.