Microsoft va retirer ses applications To Do le 30 juin 2027. Planner prend le relais pour le travail, mais pas pour les comptes personnels, abonnés à Microsoft 365 ou non. Ces utilisateurs doivent se trouver une autre application.
Les “unified plans” forment un système unique pour suivre ses tâches seul, en équipe ou à l’échelle d’une organisation. Il réunit les fonctions de To Do et des plans Planner Basic et Premium sur une même base.
Planner prend la suite de To Do, mais seulement au bureau
Les « unified plans » réunissent To Do et les plans Planner Basic et Premium sur une même base. Les nouvelles tâches personnelles iront dans un « plan privé » de Planner, et non plus dans To Do. Les comptes professionnels et scolaires auront une page « My tasks » repensée dès décembre. Côté technique, les outils d’IA comme le Planner Agent ne fonctionnent qu’avec ces plans. C’est aussi le cas du Planner MCP server, une porte d’entrée standard qui permet à des agents d'IA de lire et de modifier les tâches. Les plans Premium, qui reposent sur Dataverse (le service de stockage de données de Microsoft), ne reçoivent plus de nouveautés.
Pour les comptes Microsoft personnels, Planner n’est tout simplement pas proposé. Microsoft promet un outil d’export, mais n’a publié aucune instruction. Un export ne garantit d’ailleurs pas une importation ailleurs. Les tâches existantes ne sont pas migrées. Sur les comptes professionnels, elles restent visibles dans Planner jusqu’au 30 juin 2027, sans les membres ni les permissions des listes partagées. Les données ne sont pas supprimées à la date de retrait, et les API disparaîtront ensuite.
Planner n’offre pas tout ce que faisait To Do. Il n’y a pas d’application native pour Windows ou Mac, pas encore de pièces jointes dans le plan privé et pas d’équivalent aux groupes de listes. L’impression et l’envoi d’une liste par mail ne sont pas prévus. La version web et celle intégrée à Teams n’ont pas d’accès hors connexion équivalent à celui de To Do. Côté Premium, la planification automatique n’est pas prévue pour les plans unifiés, relève Neowin.
Microsoft avait racheté Wunderlist en mai 2015. Cette acquisition aurait coûté entre 100 et 200 millions de dollars. L’éditeur a lancé en avril 2017 une première version d’essai de Microsoft To Do, conçu par la même équipe. Wunderlist a fermé trois ans plus tard, et ses utilisateurs pouvaient importer leurs listes dans To Do.