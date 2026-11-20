Les « unified plans » réunissent To Do et les plans Planner Basic et Premium sur une même base. Les nouvelles tâches personnelles iront dans un « plan privé » de Planner, et non plus dans To Do. Les comptes professionnels et scolaires auront une page « My tasks » repensée dès décembre. Côté technique, les outils d’IA comme le Planner Agent ne fonctionnent qu’avec ces plans. C’est aussi le cas du Planner MCP server, une porte d’entrée standard qui permet à des agents d'IA de lire et de modifier les tâches. Les plans Premium, qui reposent sur Dataverse (le service de stockage de données de Microsoft), ne reçoivent plus de nouveautés.