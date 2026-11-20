Et si le Black Friday était l'occasion de dire adieu aux abonnements de stockage cloud ? pCloud, l'un des meilleurs services de stockage en ligne selon Clubic, frappe fort avec des réductions allant jusqu'à 62 % sur ses offres Lifetime. Au programme : du stockage à vie dès 159 € et un Pack 3-en-1 particulièrement intéressant à 579 € au lieu de 1 517 €, réunissant 3 To de stockage, un gestionnaire de mots de passe et une solution de chiffrement avancée.
Entre les photos de famille, les vidéos en 4K, les documents professionnels et les sauvegardes de smartphones, nos besoins en stockage n'ont jamais été aussi importants. Et avec les abonnements mensuels qui s'accumulent, conserver ses données dans le cloud peut rapidement représenter un budget conséquent. Pour le Black Friday 2026, pCloud propose une alternative séduisante : payer une seule fois pour profiter durablement de son espace de stockage, sans mensualités ni renouvellement annuel.
Le spécialiste suisse propose plusieurs formules promotionnelles, de 500 Go à 159 € jusqu'à 10 To à 1 099 €. Mais c'est surtout son Pack 3-en-1 Lifetime à 579 €, au lieu de 1 517 €, qui retient notre attention.
Ce dernier ne se contente pas d'offrir 3 To de stockage : il intègre également pCloud Pass, un gestionnaire de mots de passe, et pCloud Encryption, une solution permettant de chiffrer ses fichiers les plus sensibles avant leur envoi sur les serveurs.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
Pourquoi choisir pCloud pour le Black Friday ?
- Du stockage cloud à vie dès 159 € : un paiement unique suffit pour accéder à son espace de stockage, sans abonnement mensuel ni renouvellement annuel, dans les conditions du contrat Lifetime.
- Vos fichiers accessibles sur tous vos appareils : retrouvez vos photos, vidéos et documents sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS, avec synchronisation et sauvegarde automatique.
- Un Pack 3-en-1 à -62 % : profitez de 3 To de stockage, du gestionnaire de mots de passe pCloud Pass et de pCloud Encryption pour 579 € au lieu de 1 517 €.
Black Friday : pCloud veut vous faire oublier les abonnements cloud
C'est l'un des arguments les plus convaincants de cette opération Black Friday : contrairement à de nombreux services concurrents, pCloud permet d'acquérir son espace de stockage en un seul paiement.
Plus besoin de surveiller ses prélèvements mensuels ni de renouveler son abonnement chaque année pour conserver sa capacité de stockage.
Pour cette édition 2026, quatre formules sont particulièrement intéressantes :
500 Go Lifetime à 159 € au lieu de 279 € (-43 %) : idéal pour conserver ses photos, documents et sauvegardes personnelles.
2 To Lifetime à 379 € au lieu de 709 € (-47 %) : une formule équilibrée pour les utilisateurs qui accumulent plusieurs années de fichiers.
10 To Lifetime à 1 099 € au lieu de 2 799 € (-61 %) : une capacité importante destinée notamment aux photographes, vidéastes et gros consommateurs de stockage.
Pack 3-en-1 Lifetime à 579 € au lieu de 1 517 € (-62 %) : 3 To de stockage, pCloud Pass et pCloud Encryption réunis dans une seule offre.
Le principe est simple : plus vous utilisez votre espace dans la durée, plus l'achat initial peut devenir intéressant face aux abonnements classiques.
À titre de comparaison, un espace iCloud+ de 2 To coûte 9,99 € par mois en France. Avec une formule pCloud de 2 To à 379 €, l'investissement représente l'équivalent d'environ 38 mois d'abonnement iCloud+.
Attention toutefois : ces services ne proposent pas exactement les mêmes fonctionnalités, notamment en ce qui concerne les sauvegardes natives des appareils Apple.
L'opération Black Friday de pCloud est valable jusqu'au 28 novembre 2026.
Le Pack 3-en-1 à 579 € : bien plus qu'un simple espace de stockage
Si les formules classiques sont déjà intéressantes, le Pack 3-en-1 constitue probablement la proposition la plus complète de cette opération Black Friday.
Pour 579 € au lieu de 1 517 €, soit 938 € d'économie sur les prix de référence annoncés, pCloud regroupe trois services complémentaires.
Le premier est évidemment son espace de stockage de 3 To, une capacité confortable pour centraliser des milliers de photos, de vidéos et de documents.
Le deuxième, pCloud Pass, est un gestionnaire de mots de passe permettant de conserver ses identifiants dans un coffre sécurisé, de générer des mots de passe robustes et de faciliter la connexion à ses différents comptes en ligne.
Enfin, pCloud Encryption apporte une protection supplémentaire pour les fichiers sensibles grâce au chiffrement côté client. Les documents placés dans le dossier dédié sont chiffrés avant leur transfert vers les serveurs : seul le détenteur de la clé peut en déchiffrer le contenu.
Cette dernière fonctionnalité peut notamment intéresser les indépendants, les entrepreneurs ou les particuliers qui souhaitent protéger leurs documents administratifs, financiers et personnels.
En réunissant stockage, gestion des mots de passe et chiffrement dans une même formule Lifetime, pCloud propose une approche particulièrement cohérente de la protection de ses données numériques.
pCloud : une référence du stockage en ligne selon Clubic
Au-delà de cette promotion, pCloud figure parmi les services de stockage en ligne les mieux notés par notre rédaction.
Noté 9,1/10 dans notre test Clubic, le fournisseur suisse se distingue notamment par ses performances, sa facilité d'utilisation et ses formules de stockage à vie. Son application pCloud Drive permet d'accéder aux fichiers stockés en ligne depuis un disque virtuel sur son ordinateur, sans nécessairement occuper de l'espace sur son SSD. La synchronisation automatique facilite également le passage d'un appareil à l'autre. Un document modifié sur son ordinateur peut ainsi être retrouvé sur son smartphone ou sa tablette.
Sur iOS et Android, pCloud propose également une sauvegarde automatique des photos et des vidéos, une fonctionnalité appréciable lorsque la mémoire de son téléphone commence à saturer.
Autre argument : pCloud est une entreprise suisse qui permet à ses utilisateurs de choisir, lors de l'ouverture du compte, entre des centres de données situés au Luxembourg ou aux États-Unis.
Le service propose enfin des fonctionnalités de partage de fichiers, de récupération de versions antérieures et de sauvegarde de dossiers, utiles pour centraliser ses documents au quotidien.
Il convient néanmoins de rappeler que la formule Lifetime correspond à la durée de vie du titulaire du compte ou à 99 ans, selon la première échéance atteinte. Elle ne constitue pas une garantie absolue de la conservation des données, indépendamment de l'existence du fournisseur.
✅ Les points forts
- Jusqu'à 62 % de réduction : le Pack 3-en-1 passe de 1 517 € à seulement 579 €.
- Un paiement unique sans abonnement : une alternative intéressante aux mensualités des services cloud classiques.
- 3 To et deux outils de sécurité inclus : pCloud Pass et pCloud Encryption enrichissent considérablement le Pack 3-en-1.
- Une excellente compatibilité : applications Windows, macOS, Linux, Android et iOS, avec synchronisation et sauvegarde automatique.
- Un service bien noté par Clubic : 9,1/10 dans notre test, avec une garantie de remboursement de 14 jours pour les forfaits Lifetime.
❌ Les limites
- Un investissement initial important : il faut débourser 579 € en une seule fois pour profiter du Pack 3-en-1.
- Une formule Lifetime dépendante du fournisseur : la pérennité du service reste un paramètre à considérer avant un achat à long terme.
- Des contraintes sur les fichiers chiffrés : l'aperçu, la lecture multimédia en ligne et certaines fonctions de partage ne sont pas disponibles dans le dossier Crypto.
- Des intégrations tierces limitées : pCloud dispose d'un écosystème moins développé que certains concurrents.
- Le chiffrement côté client n'est pas généralisé : pCloud Encryption protège les fichiers placés dans le dossier Crypto, pas automatiquement l'intégralité de l'espace.
Avec jusqu'à 62 % de réduction, pCloud signe une opération Black Friday particulièrement intéressante pour ceux qui souhaitent se libérer des abonnements de stockage en ligne.
La formule 2 To à 379 € constitue une solution équilibrée pour les utilisateurs qui recherchent avant tout une capacité de stockage confortable et durable. Mais notre préférence va au Pack 3-en-1 Lifetime à 579 €, qui ajoute 1 To de stockage supplémentaire, un gestionnaire de mots de passe et un espace de chiffrement côté client pour 200 € de plus.
Évidemment, un achat Lifetime suppose de faire confiance au fournisseur à long terme. Et si vous n'avez besoin que de quelques dizaines de gigaoctets, les solutions gratuites peuvent suffire.
Notre verdict : une belle opportunité Black Friday pour transformer plusieurs dépenses numériques récurrentes en un investissement unique, avec un Pack 3-en-1 particulièrement séduisant pour les utilisateurs exigeants.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- Promo stockage en ligne : pCloud brade son Pack 3en1 à vie à 579 € au lieu de 1 517 €
- ExpressVPN à 3,49 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts pour le Black Friday (-80%)
- CyberGhost VPN à 1.99€/mois + 4 mois offerts, pour le Black Friday (-83%)
- Offre spéciale Black Friday : -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Le forfait REDbySFR 250Go 5G Voyage à 12,99 €/mois sans engagement pour le Black Friday
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 5,91 €, + 3 mois offerts
- Intego ONE Complete à 2,71 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-50 %)
Comment profiter des offres du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X, n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.