Entre les photos de famille, les vidéos en 4K, les documents professionnels et les sauvegardes de smartphones, nos besoins en stockage n'ont jamais été aussi importants. Et avec les abonnements mensuels qui s'accumulent, conserver ses données dans le cloud peut rapidement représenter un budget conséquent. Pour le Black Friday 2026, pCloud propose une alternative séduisante : payer une seule fois pour profiter durablement de son espace de stockage, sans mensualités ni renouvellement annuel.

Le spécialiste suisse propose plusieurs formules promotionnelles, de 500 Go à 159 € jusqu'à 10 To à 1 099 €. Mais c'est surtout son Pack 3-en-1 Lifetime à 579 €, au lieu de 1 517 €, qui retient notre attention.

Ce dernier ne se contente pas d'offrir 3 To de stockage : il intègre également pCloud Pass, un gestionnaire de mots de passe, et pCloud Encryption, une solution permettant de chiffrer ses fichiers les plus sensibles avant leur envoi sur les serveurs.