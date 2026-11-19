Dans la nuit du 15 au 16 novembre, des vagues de drones et de missiles ukrainiens ont fait s'effondrer une arche du pont de Kerch. Pour guider ses armes à plus de 250 km, Kiev a monté son propre réseau de communication aérien, sans passer par Starshield.
Le dispositif repose sur des drones équipés de radios maillées, qui jouent le rôle de relais entre les opérateurs et les munitions. Une réponse technique directe aux limites imposées à la version militaire de Starlink.
D'après Ars Technica, l'opération reprend une innovation russe : Moscou a d'abord utilisé ces drones relais pour ses frappes à longue portée sur des villes ukrainiennes. L'Ukraine a retourné la méthode contre l'un des symboles de Vladimir Poutine, ce qui donne au contournement de Starlink une portée bien plus large qu'une simple astuce de télécommunications.
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Des drones en maillage plutôt qu'un satellite
Le principe ressemble à celui d'un réseau Wi-Fi maillé domestique : au lieu de passer par un point central, chaque nœud transmet les données au suivant. Ici, les nœuds sont des drones équipés de radios mesh, qui prolongent la liaison entre les opérateurs humains, les missiles pilotés à distance et les drones d'attaque. Cela a permis à des opérateurs situés à plus de 250 kilomètres de guider les armes, tout en évitant les défenses aériennes et en visant les points faibles de la structure.
Pourquoi renoncer à Starshield ? Des restrictions américaines empêchent son usage sur des appareils dépassant 161 km/h (100 mph). Volodymyr Zelensky affirme qu'elles n'ont pas été levées, SpaceX nie leur retour. Un missile de croisière file bien au-delà de cette vitesse : le satellite était donc inutilisable pour ce type de frappe. Pour le contexte, nous avions déjà évoqué le ralentissement de Starlink en Ukraine.
Reste que le message est limpide : quand un fournisseur privé américain peut brider vos outils, mieux vaut avoir une alternative maison.
Quatre vagues pour une arche
Des centaines de drones d'attaque ont d'abord saturé les défenses russes. Une deuxième vague a installé le relais radio. Puis sont arrivés les missiles de croisière Flamingo, conçus en Ukraine, capables d'emporter 1 000 kg d'explosifs. Des semaines de frappes préalables avaient déjà dégradé radars, défenses antiaériennes et moyens de guerre électronique autour du pont. L'attaque du 15 novembre a coïncidé avec la plus grosse attaque nocturne de drones ukrainiens sur la Russie depuis le début de l'invasion.
Le bilan matériel : une des deux arches d'acier supportant la chaussée s'est effondrée, la partie ferroviaire n'étant que modérément touchée. Des trains semblent d'ailleurs circuler de nouveau. Prudence toutefois face aux images : France 24 a identifié plusieurs vidéos virales de destruction générées par IA, qui exagèrent les dégâts. Les frappes sont réelles, pas ces séquences-là.
Le contournement de Starlink ne relève plus de la rustine : c'est une doctrine en construction. Reste à voir si Washington, SpaceX ou Moscou auront une réponse à un réseau qui ne dépend de personne.