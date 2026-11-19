Le principe ressemble à celui d'un réseau Wi-Fi maillé domestique : au lieu de passer par un point central, chaque nœud transmet les données au suivant. Ici, les nœuds sont des drones équipés de radios mesh, qui prolongent la liaison entre les opérateurs humains, les missiles pilotés à distance et les drones d'attaque. Cela a permis à des opérateurs situés à plus de 250 kilomètres de guider les armes, tout en évitant les défenses aériennes et en visant les points faibles de la structure.