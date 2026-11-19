À partir d’avril 2027, les applications qui ne respectent pas un niveau minimal de compatibilité avec les grands écrans ne pourront plus être publiées ni mises à jour sur le Play Store. Les jeux auront quatre mois de délai supplémentaire.
Google passe de l’incitation à l’obligation. Depuis Android 12L, en 2022, la firme encourageait les développeurs à adapter leurs applications aux grands écrans, mais Sammobile juge que la progression est restée trop lente. Le lancement de l’iPhone Duo, a servi de déclencheur : Google ne veut plus laisser les éditeurs avancer à leur rythme.
Un plancher « Tier 3 » imposé dès avril 2027
Le dispositif repose sur trois niveaux de qualité adaptative. Le Tier 3, « Adaptive ready », est le seul obligatoire : l’application doit occuper tout l’écran sans bandes noires ni mode de compatibilité, fonctionner en multifenêtre et conserver son état (position de défilement, texte saisi, lecture vidéo) lors d’un pliage, d’une rotation ou d'un redimensionnement.
Les sanctions sont nettes : une application hors des clous ne pourra plus être publiée ni recevoir de mise à jour, et pourrait perdre en visibilité. Les applications existantes non mises à jour resteront toutefois téléchargeables. Le couperet touche donc surtout les éditeurs actifs, pas le catalogue dormant.
Autre obligation dès avril 2027 : trois captures d’écran dédiées aux pliables, en plus des deux captures téléphone habituelles. Il faudra fournir un cliché de l’écran interne 1:1, un de l'écran interne 4:3 et un de l'écran externe. Le téléversement est possible dès maintenant dans la Play Console.
Les jeux ont jusqu’en août, et un cahier des charges propre
Les jeux disposent d’un délai plus long : août 2027. Leur Tier 3 exige un rendu plein écran, des zones d’interface (HUD) non masquées par les encoches ou caméras, un letterboxing propre dans les orientations non gérées, et la préservation de la partie et de l’alignement tactile lors du pliage. À la même échéance, toutes les applications nouvelles ou mises à jour devront cibler Android 17 (API 37).
Les niveaux supérieurs sont facultatifs mais incitatifs. Le Tier 2 ajoute les mises en page multi-panneaux, la prise en charge des claviers, souris et manettes. Le Tier 1 vise le mode tabletop, le multi-instance, 60 ou 120 images par seconde et une résolution dynamique entre écran externe et interne. En échange, Google promet badges et mise en avant éditoriale, déjà accessibles aux applications éligibles.
Pliables, tablettes, Googlebook : un même socle
Ces règles dépassent le seul cas des pliables. Google prévoit d’étendre progressivement ses exigences aux tablettes, aux ordinateurs portables Googlebook et à Android XR, un parc qu’il chiffre à plus de 580 millions d’appareils à grand écran. Pour le Pixel 11 Pro Fold comme pour les Galaxy Z Fold, cela promet moins d’applications étirées qui se rechargent à chaque ouverture de la charnière.
Reste que la méthode est connue : Google fixe un plancher, récompense les bons élèves et laisse quinze mois aux autres. Les grands éditeurs s’adapteront sans peine. Pour les petites équipes, la facture dépendra surtout de la vieillesse de leur code.