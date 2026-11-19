Les jeux disposent d’un délai plus long : août 2027. Leur Tier 3 exige un rendu plein écran, des zones d’interface (HUD) non masquées par les encoches ou caméras, un letterboxing propre dans les orientations non gérées, et la préservation de la partie et de l’alignement tactile lors du pliage. À la même échéance, toutes les applications nouvelles ou mises à jour devront cibler Android 17 (API 37).