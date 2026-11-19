Il y a toutefois une petite subtilité qui mérite d’être soulignée : « l’abonnement YouTube Premium Famille ne peut être partagé que si l’abonné Google AI Ultra est le gestionnaire de la famille », peut-on lire en bas de l’annonce. Tout le monde n’aura donc pas la main sur l’abonnement : si votre conjoint a créé le groupe et que vous souhaitez prendre sa place en tant que gestionnaire, il faudra réorganiser le groupe familial. Rappelons que Google impose une restriction de 12 mois pour créer ou rejoindre un nouveau groupe après la suppression du précédent.