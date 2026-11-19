C’est Noël avant l’heure chez Google : le géant de la Tech inclut désormais YouTube Premium Famille dans les forfaits AI Ultra.
Que de changements pour les abonnements Google cette année ! La firme a entièrement revu ses tarifs au printemps dernier, au point d’en perdre plus d’un. Ses forfaits se sont dotés de Gemini Spark cet été, mais l’Europe ne faisait, hélas, pas partie des chanceux. Un peu plus tard, Gemini 4 Argon, qui était jusqu’alors réservé aux abonnés AI Ultra, est devenu disponible pour les membres AI Pro.
Les forfaits AI Ultra comprennent désormais YouTube Premium Famille
Jusqu’ici, AI Ultra proposait la version individuelle de YouTube Premium, ce qui était, avouons-le, un peu radin pour l’abonnement le plus onéreux du catalogue. Mais Google s’est enfin décidé à corriger le tir : « Nous sommes ravis d’annoncer que tous les nouveaux et anciens membres de Google AI Ultra des pays éligibles bénéficient d’une mise à niveau gratuite vers l'abonnement YouTube Premium Famille ! », annoncé le géant de la Tech dans une annonce parue il y a quelques heures.
La formule Famille de YouTube est donc disponible sans surcoût, et ce, sans que les abonnés n'aient rien à faire. Les nouveaux venus bénéficieront eux aussi automatiquement de ce beau geste.
Concrètement, si vous possédez un forfait AI Ultra, vous allez pouvoir faire profiter jusqu’à 5 personnes de votre foyer de YouTube, sans aucune annonce publicitaire. À eux donc les fonctionnalités premium, téléchargements hors connexion et lecture en arrière-plan compris. Ils devront cependant avoir plus de 13 ans pour profiter des largesses de Google.
Une condition essentielle à respecter
La formule Famille de YouTube Premium coûte aujourd’hui 29,99 € par mois et une hausse de prix est dans les tuyaux. En permettant à ses abonnés AI Ultra d’en faire profiter leurs proches, Google veut probablement fidéliser un peu plus ses utilisateurs, dans un contexte où la concurrence est particulièrement féroce. C’est aussi l’occasion pour la firme de se faire bien voir des familles.
- Grande diversité de contenus
- Monétisation pour les créateurs
- Accessibilité sur toutes les plateformes
Il y a toutefois une petite subtilité qui mérite d’être soulignée : « l’abonnement YouTube Premium Famille ne peut être partagé que si l’abonné Google AI Ultra est le gestionnaire de la famille », peut-on lire en bas de l’annonce. Tout le monde n’aura donc pas la main sur l’abonnement : si votre conjoint a créé le groupe et que vous souhaitez prendre sa place en tant que gestionnaire, il faudra réorganiser le groupe familial. Rappelons que Google impose une restriction de 12 mois pour créer ou rejoindre un nouveau groupe après la suppression du précédent.
Ceci étant dit, difficile de bouder un tel cadeau. Ce petit bonus devrait ravir les abonnés AI Ultra mais aussi inciter plus d’un utilisateur à sauter le pas.