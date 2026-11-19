Jusqu’ici, corriger une erreur dans une Story Instagram imposait de passer par une solution assez contraignante : supprimer la publication, effectuer les changements nécessaires, puis la remettre en ligne. Une manipulation qui faisait perdre au passage les vues, les mentions J’aime et les réponses déjà reçues.

Cette époque est désormais révolue. Adam Mosseri, le patron d’Instagram, a annoncé le déploiement d’une fonction permettant de modifier une Story directement après sa publication. Les utilisateurs peuvent ainsi intervenir sur plusieurs éléments : le texte, la musique, les stickers ou encore les dessins ajoutés à l’image. Mieux vaut tard que jamais, après tout.