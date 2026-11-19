Instagram comble enfin une lacune de ses Stories en autorisant leur modification après publication. Une nouveauté bienvenue, mais qui s’accompagne d’une contrainte de temps.
C’était l’une des fonctionnalités les plus demandées des utilisateurs Instagram : la possibilité de modifier ses Stories après leur publication. Jusqu’à présent, la moindre correction obligeait à supprimer puis republier son contenu. Le réseau social vient enfin de revoir sa copie, avec une nouveauté qui devrait simplifier la vie des créateurs de Stories.
Instagram autorise enfin la retouche des Stories déjà publiées
Jusqu’ici, corriger une erreur dans une Story Instagram imposait de passer par une solution assez contraignante : supprimer la publication, effectuer les changements nécessaires, puis la remettre en ligne. Une manipulation qui faisait perdre au passage les vues, les mentions J’aime et les réponses déjà reçues.
Cette époque est désormais révolue. Adam Mosseri, le patron d’Instagram, a annoncé le déploiement d’une fonction permettant de modifier une Story directement après sa publication. Les utilisateurs peuvent ainsi intervenir sur plusieurs éléments : le texte, la musique, les stickers ou encore les dessins ajoutés à l’image. Mieux vaut tard que jamais, après tout.
15 minutes pour modifier une Story sans perdre ses interactions
La nouveauté comporte toutefois une restriction de taille. Les modifications ne sont possibles que pendant les 15 minutes qui suivent la mise en ligne. Passé ce délai, il faudra donc toujours supprimer la Story et la publier à nouveau pour apporter une correction.
Pour accéder à cette option, la manipulation reste relativement simple. Il suffit d’ouvrir sa Story, d’appuyer sur le menu représenté par les trois points en bas à droite, puis de sélectionner « Modifier la Story ». Les changements peuvent alors être effectués sans perdre les interactions déjà enregistrées sur la publication.
- Des interactions faciles par de nombreux canaux (publications, Stories, messagerie, etc.)
- Un réseau social adapté aux préférences des utilisateurs dans la gestion de leur compte
- De nombreux types de contenus à créer, à partager et à consulter