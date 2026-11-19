Apple a dévoilé les 45 finalistes de son App Store Award 2026. Apps et jeux sont en lice sur iPhone, iPad, Mac, Apple Vision Pro, Apple Watch, Apple TV et Apple Arcade, ainsi que dans une catégorie "impact culturel".
Les gagnants seront annoncés dans les prochaines semaines. Pour établir cette liste, les éditeurs de l’App Store ont regardé l’expérience d’utilisation, le design, et l’innovation.
Des voix IA sur iPhone au presse-papiers du Mac : qui est en lice
Sur iPhone, trois apps sont en lice. ElevenReader lit vos textes à voix haute avec des voix générées par IA, dont Apple souligne le rendu naturel. (Not Boring) Camera transforme le téléphone en appareil photo à l’ancienne, que l’on peut personnaliser, et Raylie propose un parcours guidé et personnalisé pour chaque vol. Sur iPad, on trouve Cosmos (un « mood board », c’est-à-dire un tableau où l'on rassemble des images pour s’inspirer), Kiddopia, pour apprendre et jouer quand on est petit, et Mockup, qui sert à concevoir un site ou une app.
Sur Mac, Paste, Things 3 et Ulysses se disputent le titre. Paste améliore le presse-papiers, cet espace où l’ordinateur garde en mémoire ce que vous copiez. Things 3 sert à gérer ses tâches simplement, Ulysses à rédiger des documents bien mis en forme. Sur Apple Watch, Bevel transforme les données de forme physique en conseils, StressWatch mesure le stress en temps réel et Moonlitt annonce les événements lunaires. Sur Apple TV, on retrouve Letterboxd, Pocket Casts et Case Solved: The London Files, une enquête criminelle ponctuée d’énigmes.
Côté jeux, BALL x PIT réinvente le casse-briques, DAVE THE DIVER explore les fonds marins et Gambonanza change les règles des échecs. Sur Mac, Big Walk se joue entre amis et Blue Prince cache un manoir plein de surprises. Apple Arcade retient PowerWash Simulator, Perchang World et Pusheen’s Place. Sur l’Apple Vision Pro, Adobe Premiere propose un espace de montage vidéo étendu, MLB diffuse des matchs depuis derrière le marbre et Museas transforme le salon en galerie d’art.
La catégorie « impact culturel » compte douze finalistes. Hearing Buddy aide les personnes sourdes ou malentendantes à suivre une conversation, Karrot organise une économie circulaire entre voisins, Brilliant enseigne les bases des maths et des sciences et Spilled ! transforme le nettoyage de cours d’eau pollués en jeu.
En décembre 2025, nous rapportions qu’Apple avait retenu 17 lauréats parmi 45 finalistes, dont Tiimo sur iPhone et Strava sur Apple Watch. Cette année, Apple n’indique pas combien de trophées seront remis.