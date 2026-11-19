La catégorie « impact culturel » compte douze finalistes. Hearing Buddy aide les personnes sourdes ou malentendantes à suivre une conversation, Karrot organise une économie circulaire entre voisins, Brilliant enseigne les bases des maths et des sciences et Spilled ! transforme le nettoyage de cours d’eau pollués en jeu.

En décembre 2025, nous rapportions qu’Apple avait retenu 17 lauréats parmi 45 finalistes, dont Tiimo sur iPhone et Strava sur Apple Watch. Cette année, Apple n’indique pas combien de trophées seront remis.