Le prix de départ annoncé aux États-Unis est de 4 400 dollars. En France, le revendeur PC21 affiche l’Asus ProArt GR1X à 5 815€ TTC, avec 64 Go de mémoire vive et un SSD de 1 To, mais le produit est indiqué comme indisponible. Le MSI EdgeMesa N AI+ coûte quant à lui 8 190€ avec 128 Go de RAM, un SSD de 4 To et Windows 11 Pro.

Le GMKtec EVO-X2 donne un premier point de comparaison. Avec une puce AMD Ryzen AI Max+ 395, 128 Go de mémoire et un SSD de 2 To, il coûte 3 500€ sur la boutique française du fabricant. Dans le test de Frandroid, le GMKtec produit les réponses du modèle gpt-oss-120b un peu moins vite que le MSI : 56,7 jetons (des fragments de texte) par seconde, contre 63,7 pour le mini-PC équipé en RTX Spark. Ces mesures ont été réalisées avec llama.cpp, un logiciel qui permet d’exécuter des modèles d’IA en local. L’écart est plus marqué lors du traitement du texte envoyé au modèle, avant la génération de la réponse : dans ce test, le MSI de la team NVIDIA est environ deux fois plus rapide que le GMKtec.

La puce M5 Max d’Apple change toutefois ce classement. Dans le même comparatif, un MacBook Pro M5 Max doté de 128 Go atteint 107,1 jetons par seconde en génération sous Metal, soit près de 70% de plus que le MSI. À la lecture du texte d’entrée, les deux machines sont beaucoup plus proches, avec 2 057 jetons par seconde pour le Mac et 2 190 pour le MSI.

Sur un modèle de bureau, l’équivalent chez Apple est le Mac Studio M5 Max. Il démarre à 3 000€ avec 36 Go, trop peu pour charger entièrement en mémoire cette version du modèle, qui occupe à elle seule quelque 63 Go. Dans un essai distinct, Tbreak a mesuré 75,7 jetons par seconde sur un Mac Studio de 128 Go (6 190€ en 1 To) avec gpt-oss-120b sous Ollama. Le chiffre donne un ordre de grandeur pour la machine de bureau, avec un protocole différent de celui du comparatif de Frandroid.

Toujours dans le banc d'essai de nos collègues*, le MSI reprend toutefois l’avantage sur le MacBook Pro M5 Max pour générer une image avec FLUX.2 Klein 4B. Pour une image de 1 024 × 1 024 pixels en BF16, calculée en 20 étapes, il lui faut 21,6 secondes, contre 36,2 au portable d’Apple. À ces tarifs, mieux vaut savoir quels modèles d'IA et quels logiciels on compte faire tourner en local avant de choisir sa machine. La bataille du Mini PC IA aura bien lieu.