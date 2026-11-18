En réalité, Microsoft n'en est pas à son premier essai. Depuis novembre 2025, Copilot Actions permet déjà à une partie des membres du programme Windows Insider, hors Espace économique européen, de confier à l'IA des opérations sur leurs fichiers locaux, dans un environnement isolé. Mais avec les fonctions dévoilées à Ignite, Microsoft entend désormais aller plus loin dans la délégation des tâches quotidiennes, en donnant à Copilot davantage de prise sur les fichiers du PC.

Recherche, classement, déplacement, copie, renommage : Copilot pourra effectuer toutes ces opérations à partir d'instructions formulées en langage naturel, sans avoir à indiquer chaque clic ou chaque déplacement à effectuer. Rassembler les documents d'un projet dans un même répertoire ou remettre de l'ordre dans Téléchargements pourra ainsi se résumer à une demande adressée à Copilot.

Pour interpréter les consignes sans travailler à l'aveugle, l'assistant pourra également tenir compte des fichiers ouverts, des applications utilisées et de l'état du PC, avec l'autorisation de la personne qui s'en sert. Il disposera ainsi d'informations sur le travail en cours, sans qu'il faille lui en exposer tous les détails.