Dossiers encombrés, documents éparpillés, fichiers à renommer… Microsoft veut nous débarrasser de ces petites corvées numériques en laissant Copilot s'en charger directement dans Windows 11.
Il y a ceux qui classent religieusement leurs documents, et ceux dont le dossier Téléchargements ressemble à un grenier où s'entassent des années de fichiers oubliés. Microsoft a visiblement décidé de s'occuper des seconds. Un mois après avoir présenté sa stratégie d'intelligence hybride, la firme a profité de sa conférence Ignite 2026 pour donner davantage de consistance à ses ambitions. Bientôt, Copilot ne se contentera plus de nous expliquer comment ranger nos fichiers : il pourra retrousser ses manches et s'en charger lui-même.
Copilot va mettre les mains dans vos dossiers
En réalité, Microsoft n'en est pas à son premier essai. Depuis novembre 2025, Copilot Actions permet déjà à une partie des membres du programme Windows Insider, hors Espace économique européen, de confier à l'IA des opérations sur leurs fichiers locaux, dans un environnement isolé. Mais avec les fonctions dévoilées à Ignite, Microsoft entend désormais aller plus loin dans la délégation des tâches quotidiennes, en donnant à Copilot davantage de prise sur les fichiers du PC.
Recherche, classement, déplacement, copie, renommage : Copilot pourra effectuer toutes ces opérations à partir d'instructions formulées en langage naturel, sans avoir à indiquer chaque clic ou chaque déplacement à effectuer. Rassembler les documents d'un projet dans un même répertoire ou remettre de l'ordre dans Téléchargements pourra ainsi se résumer à une demande adressée à Copilot.
Pour interpréter les consignes sans travailler à l'aveugle, l'assistant pourra également tenir compte des fichiers ouverts, des applications utilisées et de l'état du PC, avec l'autorisation de la personne qui s'en sert. Il disposera ainsi d'informations sur le travail en cours, sans qu'il faille lui en exposer tous les détails.
Plus d'autonomie pour Copilot, mais pas carte blanche
Ces capacités à intervenir directement sur les fichiers et à exploiter le contexte local du PC constituent deux des trois volets de l’intelligence hybride que Microsoft développe depuis plusieurs mois. Le troisième repose sur l’exécution de modèles d’IA directement sur la machine. Selon les besoins, Copilot pourra ainsi s’appuyer sur la puissance de calcul du PC ou solliciter des modèles hébergés dans le cloud, sans devoir systématiquement passer par des serveurs distants.
L'ensemble dessine un assistant moins cantonné à sa fenêtre de conversation, capable de comprendre son environnement et d'y accomplir des actions. Une autonomie qui pose toutefois des questions de sécurité et de fiabilité. Microsoft a déjà prévu des environnements isolés et des autorisations d'accès aux dossiers pour ses fonctions agentiques expérimentales, mais n'a pas détaillé la manière dont ces protections s'appliqueront aux nouvelles capacités de Copilot. On ignore également comment l'assistant gérera les consignes ambiguës et s'il sera possible d'annuler une opération mal exécutée.
Ces nouvelles possibilités ne seront d'ailleurs pas accessibles à tous dans l'immédiat. Microsoft prévoit leur arrivée prochaine sur les Copilot+ PC, sans calendrier précis ni confirmation d'un déploiement sur les autres machines Windows 11.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces