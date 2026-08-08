Le catalogue d'opérations couvre largement les besoins courants. Changer l'extension, chercher et remplacer une chaîne, en insérer une au début, à la fin ou à une position précise, supprimer des caractères, modifier la casse, numéroter une série. Les règles les plus utiles vont chercher l'information dans le fichier lui-même : tags ID3 pour la musique, données EXIF pour les photos, date et heure de création. Un décalage réglable rattrape au passage un appareil mal réglé. Un tableau de remplacements multiples accepte le copier-coller, ce qui permet de préparer ses règles dans un tableur et de les importer.

Les opérations s'enchaînent à la manière d'une chaîne de montage : chacune traite le résultat de la précédente, dans l'ordre où vous les avez posées. La touche F5 génère l'aperçu des nouveaux noms avant tout renommage, et le journal garde la trace de chaque opération exécutée.

Un projet de 2003, et un auteur qui ne le cache pas

L'honnêteté du développeur mérite d'être soulignée, parce qu'elle est rare. Sur son propre site, Antoine Potten prévient que son logiciel est un ancien projet, maintenu pour rester compatible mais bâti sur des outils anciens. Il ne tire donc pas parti des nouveautés des dernières versions de Windows. Cela se voit : l'affichage peut apparaître flou sur les écrans à forte densité, avec un contournement documenté sur la page de support.

La contrepartie tient en trois points. Le logiciel est réellement libre, code source disponible, ce qui n'était pas si courant en 2003 et l'est resté. Il gère l'Unicode, ce qui évite de casser les accents sur un lot de fichiers français. Enfin il ne s'installe pas : une archive à décompresser, un exécutable à lancer, rien dans le registre, ce qui en fait un candidat naturel pour une clé USB.

La version 2.13 est arrivée en 2025, près de dix ans après la précédente. Au programme : meilleure gestion du changement d'heure, décalage sur les actions de date et d'EXIF, bibliothèque d'expressions régulières remise à jour.