Le microcontrôleur que SpaceX a installé dans le système laser de ses satellites Starlink est fabriqué par STMicroelectronics à Crolles, près de Grenoble. Selon le Seoul Economic Daily, Samsung produirait une partie de ces puces dans son usine d’Austin, au Texas, d’ici 2030, près du site où SpaceX assemble ses kits Starlink.
Dans un microcontrôleur, le fabricant réunit sur une seule petite puce un processeur et de la mémoire, pour piloter une tâche précise. STMicroelectronics grave son STM32V8 en 18 nanomètres sur FD-SOI. Avec cette technique, la couche de silicium des transistors est posée sur un fin isolant, et les puces sont moins sensibles aux radiations de l’espace. Samsung a mis au point ce procédé avec le groupe franco-italien, et d’après le quotidien économique sud-coréen, il investirait 1,9 milliard de dollars pour agrandir son usine d’Austin et graver au Texas une partie des STM32V8 qui sortent aujourd’hui de l’usine de Crolles.
Samsung agrandit son usine d’Austin pour l’aérospatiale et la défense
Samsung produit des puces à Austin depuis 1996, avec des finesses de gravure de 65 à 14 nanomètres, loin des 2 nanomètres de sa nouvelle usine de Taylor, à une cinquantaine de kilomètres. Pour ses deux sites texans, le Département américain du Commerce lui a accordé jusqu’à 4,745 milliards de dollars de subventions publiques. Dans ce dossier, publié par le NIST, l’agence fédérale qui gère ces aides, Samsung s’engage à agrandir l’usine d’Austin pour produire sur place des puces FD-SOI destinées à l’aérospatiale, à la défense et à l’automobile, et à travailler avec le Pentagone.
Samsung prévoit de mettre en service ces nouvelles lignes d’ici 2030. D’après un responsable du secteur qui est resté anonyme, le groupe fait tourner ses usines sud-coréennes à pleine capacité, et il pourrait aussi fabriquer à Austin les puces de Starlink, à la demande de SpaceX.
Avec SpaceX, Samsung ouvrirait sa clientèle américaine à l’espace et à la défense. Le groupe fabrique des puces pour Tesla, et l’an dernier, le constructeur lui a confié un contrat de 16,5 milliards de dollars pour produire sa future puce AI6 dans l’usine de Taylor.
SpaceX rapproche la production de ses puces du Texas
Pour relier entre eux ses satellites Starlink par laser, en orbite basse, SpaceX a équipé leur mini système de liaison d’un STM32V8. Comme l’explique Michael Nicolls, vice-président de SpaceX chargé de l’ingénierie de Starlink lors du lancement de la puce, « le déploiement réussi dans l’espace du mini système laser de Starlink, qui utilise le microcontrôleur STM32V8 de ST, marque une étape importante pour le haut débit sur l’ensemble du réseau Starlink ».
En produisant à Austin, Samsung se rapprocherait des ateliers texans de SpaceX. À Bastrop, à l’est de la ville, l’entreprise d’Elon Musk assemble ses kits Starlink, et elle a installé dans cette usine des équipements pour mettre en boîtier les puces radio de ses antennes, une tâche confiée jusqu’ici à des sous-traitants. SpaceX est aussi prête à investir jusqu’à 119 milliards de dollars dans Terafab, une gigantesque usine de semi-conducteurs prévue dans le comté de Grimes, au Texas.
Samsung indique toutefois ne pas pouvoir confirmer officiellement de contrat avec un client en particulier.