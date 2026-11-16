Samsung produit des puces à Austin depuis 1996, avec des finesses de gravure de 65 à 14 nanomètres, loin des 2 nanomètres de sa nouvelle usine de Taylor, à une cinquantaine de kilomètres. Pour ses deux sites texans, le Département américain du Commerce lui a accordé jusqu’à 4,745 milliards de dollars de subventions publiques. Dans ce dossier, publié par le NIST, l’agence fédérale qui gère ces aides, Samsung s’engage à agrandir l’usine d’Austin pour produire sur place des puces FD-SOI destinées à l’aérospatiale, à la défense et à l’automobile, et à travailler avec le Pentagone.

Samsung prévoit de mettre en service ces nouvelles lignes d’ici 2030. D’après un responsable du secteur qui est resté anonyme, le groupe fait tourner ses usines sud-coréennes à pleine capacité, et il pourrait aussi fabriquer à Austin les puces de Starlink, à la demande de SpaceX.

Avec SpaceX, Samsung ouvrirait sa clientèle américaine à l’espace et à la défense. Le groupe fabrique des puces pour Tesla, et l’an dernier, le constructeur lui a confié un contrat de 16,5 milliards de dollars pour produire sa future puce AI6 dans l’usine de Taylor.