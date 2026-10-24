« Nos capacités tournent au maximum. Pour l’instant, nous répondons en améliorant la productivité et les rendements, mais les besoins de nos clients dépassent de plus de 50 % notre capacité de production actuelle », a expliqué en mars Chang Duck-hyun, le patron de Samsung Electro-Mechanics, après l’assemblée générale de l’entreprise.

Faute de pouvoir servir tout le monde, l’entreprise a engagé fin septembre 4 270 milliards de wons (un peu plus de 3 milliards de dollars) dans l’agrandissement de Sejong. Jamais elle n’avait investi autant dans un seul produit, et elle ne paie pas seule. Dans son communiqué, elle mentionnait l’argent avancé par de grands clients contre des commandes garanties sur plusieurs années, sans donner leurs noms.

D’après le quotidien économique Maeil Business, Tesla paierait près du quart de l’enveloppe avec 1 100 milliards de wons (environ 830 millions de dollars). Nvidia mettrait de son côté 2 600 milliards de wons dans les usines de Sejong et de Busan afin d’obtenir les substrats de ses puces de centres de données. En payant d’avance, Tesla évite de passer après les commandes des serveurs d’IA, qui saturent les lignes actuelles.