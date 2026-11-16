Le Daily Brief de Samsung porte le même nom qu'une fonction déjà présente sur les téléphones Google Pixel, fonctionnant à l'aide de Gemini.

Cette fonctionnalité organise les informations importantes issues des applications de messagerie et des événements de Google Calendar, en donnant la priorité à ceux qui demandent une attention immédiate. La fonctionnalité de Samsung devrait fonctionner de manière similaire.