Un bout de code laisse entendre que Samsung va enrichir son OS avec la fonctionnalité Now Brief dans One UI 9.5. Laquelle proposerait un résumé quotidien des messages et des mails, classés par catégorie.
Samsung semble travailler sur une fonction baptisée « Daily Brief », qui prendrait place dans Now Brief, son outil de résumé des événements de la journée. C'est ce que révèle l'analyse du code par nos confrères d'Android Authority. Ces éléments proviennent d'un code en cours de développement et n'indiquent pas de manière sûre que la fonction sera déployée sur les smartphones du fabricant.
Une fonction liée à Galaxy Claw
Le Daily Brief serait l'une des fonctions d'IA attendues de One UI 9.5. Nos confrères avaient déjà repéré une fonction nommée « Galaxy Claw », qui pourrait servir de base à des fonctions d'IA dites « agentiques » sur les appareils Galaxy. Cet outil prendrait en charge de nombreuses tâches, dans les applications système comme dans des applications répandues telles que Gmail et Google Messages.
Ces fonctions reposeraient sur un module nommé Personal Agent Core, qui permet aux applications du système d'échanger des informations et d'exécuter diverses tâches. C'est en examinant le code de ce module que le Daily Brief a été repéré.
Des notifications transformées en cartes
D'après le code, le Daily Brief récupérerait les informations dans les notifications d'applications tierces pour les présenter sous forme de cartes, plus faciles à explorer. Les sources identifiées pour l'instant sont : WhatsApp, Telegram, LINE, KakaoTalk et les SMS/RCS. La fonction irait aussi chercher des informations utiles dans les mails.
Les données seraient classées en trois catégories, d'après les chaînes de texte trouvées dans le code :
- Finance et paiements
- Réservations et rendez-vous
- E-mails professionnels
Le nom de la fonction laisse supposer qu'elle délivrera son résumé chaque jour à une heure déterminée, vraisemblablement en début de journée. Les instructions destinées aux développeurs mentionnent d'ailleurs une option « MORNING » dans l'outil de test.
Un équivalent existe sur les Google Pixel
Le Daily Brief de Samsung porte le même nom qu'une fonction déjà présente sur les téléphones Google Pixel, fonctionnant à l'aide de Gemini.
Cette fonctionnalité organise les informations importantes issues des applications de messagerie et des événements de Google Calendar, en donnant la priorité à ceux qui demandent une attention immédiate. La fonctionnalité de Samsung devrait fonctionner de manière similaire.
Un accès probablement payant
Mais voilà, tout n'est pas gratuit dans la vie, et Samsung pourrait bien facturer ce système d'intelligence artificielle. En effet, toujours selon nos confrères, les fonctions reposant sur Galaxy Claw seraient probablement réservées à une offre payante de Galaxy AI.
Samsung n'a pour l'instant rien annoncé à ce sujet, et le contenu comme la disponibilité du Daily Brief pourraient évoluer d'ici une éventuelle sortie. L'autre question concerne la disponibilité en Europe, pour l'instant inconnue également.