Chez Samsung, les mises à jour se suivent mais ne se ressemblent pas : le constructeur sud-coréen a récemment déployé une mise à jour pour ses Galaxy s26, sans en dire plus sur son contenu. One UI 9 donne, quant à lui, du fil à retordre à certains utilisateurs, qui rencontrent des soucis de réseau et de Wi-Fi sur leurs smartphones.