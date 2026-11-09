Samsung testerait actuellement un abonnement premium pour Galaxy AI. Ce dernier permettrait notamment aux utilisateurs d’accéder à de nouvelles fonctionnalités.
Chez Samsung, les mises à jour se suivent mais ne se ressemblent pas : le constructeur sud-coréen a récemment déployé une mise à jour pour ses Galaxy s26, sans en dire plus sur son contenu. One UI 9 donne, quant à lui, du fil à retordre à certains utilisateurs, qui rencontrent des soucis de réseau et de Wi-Fi sur leurs smartphones.
La prochaine évolution pourrait bien concerner Galaxy AI, qui s’apprête à connaître un changement de taille. On vous explique.
Samsung teste une offre payante pour Galaxy AI
Le site SammyGuru a récemment repéré un tout nouveau programme d’accès anticipé chez Samsung. Accessible sur inscription, ce dernier permettrait de tester la version d’essai d’une offre payante pour Galaxy AI . Samsung promet notamment de rembourser les sommes dépensées durant le test, ce qui est la moindre des choses.
L’offre est composée de deux paliers :
- Le premier, nommé Standard, est gratuit et regroupe plusieurs fonctions, toutes soumises à des quotas d’utilisation. On trouve notamment Browsing Assist, Now Brief, Creative Studio, Smart Capture, le clavier Samsung, Photo Assist et Personal Agent. Une fois le plafond dépassé, il faut acheter des packs de crédits dont les tarifs sont, pour l’heure, inconnus.
- Le second, nommé Max, permet aux utilisateurs de multiplier par quatre leur utilisation de l’IA.
L’équipe de SammyGuru a aussi trouvé un indicateur de version qui laisse penser que l’offre Max serait d’abord réservée aux propriétaires de Galaxy s27. La version d’essai ne comprenant aucune liste de pays, il est bien possible que Samsung choisisse, dans un premier temps, de déployer cette nouveauté en Corée et aux États-Unis.
Quelles fonctions pourraient être réservées à la formule Max ?
La nouvelle offre Max inclurait plusieurs fonctionnalités inédites. Il serait notamment possible de transformer des photos en vidéos grâce à l’option « Gen Video » ou d’automatiser des tâches en passant par Bixby Action. On trouve également une option « Daily Briefing ». Impossible, hélas, d’en savoir plus sur ces nouveautés.
Concernant le prix, l’analyse du code a permis de trouver deux indices intéressants : l’offre Max pourrait être proposée à 4,99 $ par mois ou à 47,99 $ par an. Attention, cependant, ces tarifs sont peut-être provisoires.
- Excellent écran
- Performances globales
- One UI 8.5 et les agents IA
La firme n’ayant, pour l’heure, pas officialisé cette offre payante, il faudra s'armer de patience pour en savoir plus. On se demande toutefois si les utilisateurs accepteront de mettre la main au porte-monnaie pour obtenir des fonctionnalités supplémentaires…