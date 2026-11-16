Tout est parti du lycée Saint-Exupéry de Créteil, mi-septembre. Puis le manque de professeurs, Parcoursup, et les suppressions d'options sont très vite venus s'ajouter aux revendications qui ont gagné le pays, et les étudiants ont fini par rejoindre le mouvement. Le 30 septembre, 356 lycées subissaient déjà des blocages ou des tentatives de blocage. Sauf qu'en marge des cortèges, une autre bande-son s'est installée, à base de détonations, poubelles en feu, tirs contre les forces de l'ordre. Une proviseure a même été blessée par un tir de mortier, entre autres incidents.