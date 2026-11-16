Après des semaines de tirs de mortiers d'artifice jusque dans les salles de classe, le gouvernement a interdit par décret la vente et l'utilisation de nombreux feux d'artifice. Treize jours de diète pyrotechnique, à l'échelle du pays.
L'interdiction de vente et d'utilisation des mortiers d'artifice et d'une large gamme d'engins pyrotechniques est parue au Journal officiel le dimanche 15 novembre, avec effet immédiat. Signé la veille par le Premier ministre Sébastien Lecornu, le décret entend désamorcer les violences qui accompagnent la mobilisation lycéenne depuis septembre, et qui ont parfois atteint les salles de cours. Avec les fusées, batteries et pétards, la liste est longue, les exceptions peu nombreuses, et le décret que nous pu consulter mérite quelques explications.
Des mortiers d'artifice jusque dans les salles de classe
Tout est parti du lycée Saint-Exupéry de Créteil, mi-septembre. Puis le manque de professeurs, Parcoursup, et les suppressions d'options sont très vite venus s'ajouter aux revendications qui ont gagné le pays, et les étudiants ont fini par rejoindre le mouvement. Le 30 septembre, 356 lycées subissaient déjà des blocages ou des tentatives de blocage. Sauf qu'en marge des cortèges, une autre bande-son s'est installée, à base de détonations, poubelles en feu, tirs contre les forces de l'ordre. Une proviseure a même été blessée par un tir de mortier, entre autres incidents.
Le pas le plus inquiétant a été franchi à l'intérieur des établissements. À Villeurbanne, des individus encagoulés sont entrés dans le lycée Frédéric-Faÿs et ont tiré des mortiers depuis un étage. À Villefranche-sur-Saône, le lycée Claude-Bernard a fermé ses portes après l'explosion d'un engin pyrotechnique en pleine classe, devant les élèves et leur professeur. La diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos d'affrontements est évoquée par le gouvernement pour expliquer la montée des tensions et justifier la prise de certaines décisions.
Matignon s'est d'ailleurs appuyé sur l'article 37 de la Constitution, qui lui donne la main sur tout ce qui ne relève pas de la loi, et a invoqué l'urgence. Le décret n° 2026-1047 veut prévenir les troubles graves à l'ordre public lors des blocages devant les lycées et les universités, mais aussi pendant les manifestations. Il s'applique partout en France jusqu'au 27 novembre inclus, ce qui couvre la journée de mobilisation nationale de ce mardi 17 novembre.
Feux d'artifice interdits : ce que dit (et ne dit pas) le décret
Pour comprendre ce que vise le décret, un détour par la réglementation s'impose. En France, comme partout dans l'Union européenne, les feux d'artifice sont rangés en catégories selon leur niveau de risque. La F1 regroupe les articles les plus inoffensifs. Les F2 et F3 désignent des produits plus puissants, réservés à un usage en extérieur avec des distances de sécurité qui augmentent d'une catégorie à l'autre.
C'est dans ces deux catégories, F2 et F3, que le gouvernement a établi sa liste noire de quatorze types d'articles. On y trouve les fusées, les batteries, les chandelles romaines, plusieurs familles de pétards et, surtout, les « pots à feu en mortier ». Ces tubes, conçus pour projeter une charge vers le ciel, sont au cœur des incidents de ces dernières semaines. Enfin, le texte interdit leur vente, sans distinguer la boutique du commerce en ligne.
Tout ce qui ne figure pas dans cette liste reste autorisé, à commencer par les articles F1, à très faible risque, comme les cierges magiques. La catégorie F4, qui nécessite de détenir un certificat de qualification artificier, était déjà réservée aux professionnels, donc elle n'est pas concernée par le décret pris par le gouvernement. Ces derniers peuvent d'ailleurs continuer à travailler s'ils disposent des agréments requis, tout comme les collectivités publiques. Les spectacles pyrotechniques encadrés restent possibles.
Mais il reste quelques zones grises. Le décret interdit la vente et l'usage, mais pas la détention. Donc les stocks achetés avant le 15 novembre restent hors du champ du texte. Ce dernier ne prévoit pas non plus de sanction propre. Tirer sur quelqu'un ou dans un lycée relève toutefois déjà du droit pénal, bien plus sévère. Nous verrons désormais si ces treize jours de sevrage suffiront à faire retomber la fièvre.