Canal+ annonce le Grand Prix de F1 de Las Vegas avec une bande-annonce inspirée de GTA. La vidéo cartonne sur les réseaux sociaux, à quelques jours de la sortie de GTA 6, jeu le plus attendu de l'année.
Pour annoncer le Grand Prix de F1 de Las Vegas, qui a lieu ce week-end dans le Nevada, Canal+ a troqué le clip promotionnel classique contre une vidéo aux airs de GTA très bien trouvée, publiée vendredi. Avec LA vue derrière la voiture, la roue des radios qui parle aux fans, la course-poursuite avec la police, Canal reprend tous les codes de la saga de Rockstar, et la vidéo a déjà été vue plusieurs centaines de milliers de fois, rien que sur X. Le calendrier fait bien les choses, puisque GTA 6 sort le 19 novembre, trois jours avant la course.
Le Strip de Las Vegas façon Grand Theft Auto
Le Grand Prix de F1 de Las Vegas débutera le vendredi 20 novembre 2026 avec les premières séances d'essais libres, pour nous emmener jusqu'à la course du dimanche 22 novembre, à 20h00 heure locale, et 05h00 heure de Paris. Canal+ a décidé de nous faire saliver, et quoi de mieux qu'utiliser tous les ressors de GTA 6, qui sort la veille de la première séance d'essais libres, pour y parvenir.
Pendant 77 secondes, la vidéo nous installe d'abord derrière le pare-brise, face aux néons, aux casinos et aux hôtels de Las Vegas, de nuit, sur le célèbre Strip et dans les rues adjacentes. La fameuse roue de sélection des radios, propre à l'univers de Grand Theft Auto, où l'on zappe entre rap, rock, électro et reggaeton, accentue l'immersion. Puis la caméra recule pour adopter la fameuse vue derrière la voiture, que tout joueur de GTA reconnaît au premier coup d'œil.
Puis démarre une course-poursuite avec la police, avec quelques clins d'œil à la F1 complètent le tableau. Sous le post de Canal+, plusieurs internautes saluent le travail des équipes de la chaîne, à l'image de ce fan qui avoue ne pas aimer ce Grand Prix, qui il faut l'avouer n'est pas le plus jouissif du calendrier, tout en reconnaissant que la bande-annonce est géniale. Canal+ avait déjà teasé, l'an dernier, le Grand Prix de Miami aux couleurs de GTA 6, sur les premières notes de « Love Is a Long Road », le morceau de la première bande-annonce du jeu. Un choix logique, puisque Vice City, la ville de GTA 6, s'inspire directement de Miami.
Sortie de GTA 6 : ce qu'il faut savoir avant le 19 novembre
Nous le disions, décalage horaire de 9 heures oblige, le Grand Prix de 50 tours sur ce circuit urbain photogénique de 6,201 km, sera diffusé le dimanche 22 novembre au petit matin pour nous, fans et téléspectateurs français. Mais les joueurs, eux, ont rendez-vous plus tôt encore, puisque GTA 6 se débloquera le jeudi 19 novembre à minuit, heure locale, sur PS5 et Xbox Series X|S. Le jeu ne passera pas par Las Vegas, non, puisqu'il nous emmènera à Vice City, dans l'État fictif de Leonida, inspiré de la Floride. Ceux qui ont bonne mémoire se souviennent que la série avait déjà caricaturé Sin City sous le nom de Las Venturas, dans GTA San Andreas, en 2004.
En attendant, le jeu est préchargeable depuis le 10 novembre, et les boîtes arrivées en magasin le 12 ne contiennent qu'un code de téléchargement. Prévoyez au moins 212 Go libres sur PS5 pour un titre qui visera 30 FPS sur toutes les consoles, PS5 Pro comprise, et qui sera aussi jouable sur Xbox One via le cloud.
Rockstar présente le jeu comme une aventure solo, sans date annoncée pour un mode en ligne. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'attente est record, puisque selon le relevé publié le 13 novembre par Sensor Tower, les précommandes numériques ont déjà dépassé les 12,13 millions de copies et 1,18 milliard de dollars de revenus, bien au-delà des 8 millions de Cyberpunk 2077, le record généralement cité jusqu'ici. Et Rockstar a même calé son propre festival musical le 21 novembre, en plein week-end du Grand Prix. Outre l'incroyable campagne marketing autour du jeu, tout le monde s'empare de son aura. Vous avez dit « phénomène » ?