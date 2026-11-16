Puis démarre une course-poursuite avec la police, avec quelques clins d'œil à la F1 complètent le tableau. Sous le post de Canal+, plusieurs internautes saluent le travail des équipes de la chaîne, à l'image de ce fan qui avoue ne pas aimer ce Grand Prix, qui il faut l'avouer n'est pas le plus jouissif du calendrier, tout en reconnaissant que la bande-annonce est géniale. Canal+ avait déjà teasé, l'an dernier, le Grand Prix de Miami aux couleurs de GTA 6, sur les premières notes de « Love Is a Long Road », le morceau de la première bande-annonce du jeu. Un choix logique, puisque Vice City, la ville de GTA 6, s'inspire directement de Miami.