GTA Online est la preuve irréfutable que Rockstar sait faire vivre un jeu sur la durée (Red Dead Online ne peut malheureusement pas en dire autant). Lancé en 2013 sur Xbox 360 et PlayStation 3, le mode multijoueur de GTA V avait ensuite débarqué sur PlayStation 4 et Xbox One un an plus tard. Il avait finalement rejoint le PC en 2015, puis les consoles de nouvelle génération en 2022. Surtout, GTA Online a largement participé à la longévité exceptionnelle de GTA 5, en maintenant le jeu dans l’actualité et en attirant les joueurs pendant de nombreuses années.

Quoi qu'il en soit, après la sortie prévue en novembre, les équipes de Rockstar devront très probablement se pencher sur les premiers retours des joueurs et corriger les éventuels bugs ou problèmes de gameplay du mode solo. La campagne promet d'ailleurs un contenu conséquent, avec une durée de jeu estimée à environ 80 heures.

On le rappelle, pour le moment du moins, Rockstar n’a encore rien précisé sur le contenu du multijoueur ni sur sa date de lancement. Il faudra donc encore patienter pour savoir ce que la firme étoilée prépare réellement pour le mode en ligne de GTA 6.