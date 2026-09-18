Rockstar Games n’a encore rien dit du multijoueur de GTA 6. Mais le patron de Twitch, Dan Clancy, affirme que le mode en ligne pourrait arriver dès 2027, soit quelques mois seulement après la sortie du jeu.
Pas un mot officiel de Rockstar sur l’avenir de GTA Online, aucune date pour une version PC, silence total sur l’existence même d’un mode en ligne pour GTA 6. Et voilà que l’information surgit d’une direction inattendue. Dan Clancy, directeur général de Twitch, a déclaré à Bloomberg que le lancement du multijoueur de GTA 6 interviendrait en 2027. Le patron de Twitch ne présente d’ailleurs pas cette échéance comme une simple possibilité.
GTA 6 Online : le patron de Twitch évoque un lancement du multijoueur en 2027
Clancy a d'abord posé le contexte avant de lâcher explicitement l'information. Le patron de la plateforme de streaming a d'abord indiqué à Bloomberg avoir eu de nombreuses discussions avec Rockstar sur leurs projets et sur la manière dont les créateurs de contenus pourraient y prendre part. Puis le patron de Twitch a partagé une information beaucoup plus précise : « Vous allez voir un grand pic avec GTA 6, puis un encore plus grand l’année prochaine quand ils lanceront le multijoueur ».
Une phrase qui, telle qu'elle est formulée, ne laisse peu de place au doute quant à l'arrivée du mode en ligne en 2027. On l'imagine, Twitch suit de près les préparatifs du jeu, notamment pour réfléchir à la manière dont les créateurs pourront en tirer parti. Le rapprochement avec Rockstar et les différents acteurs du streaming ne s’arrête d’ailleurs pas là : après Netflix, Spotify est à son tour entré dans la danse, réveillant au passage une veille attente des joueurs.
Rockstar reste silencieux sur GTA Online et le futur du jeu
GTA Online est la preuve irréfutable que Rockstar sait faire vivre un jeu sur la durée (Red Dead Online ne peut malheureusement pas en dire autant). Lancé en 2013 sur Xbox 360 et PlayStation 3, le mode multijoueur de GTA V avait ensuite débarqué sur PlayStation 4 et Xbox One un an plus tard. Il avait finalement rejoint le PC en 2015, puis les consoles de nouvelle génération en 2022. Surtout, GTA Online a largement participé à la longévité exceptionnelle de GTA 5, en maintenant le jeu dans l’actualité et en attirant les joueurs pendant de nombreuses années.
Quoi qu'il en soit, après la sortie prévue en novembre, les équipes de Rockstar devront très probablement se pencher sur les premiers retours des joueurs et corriger les éventuels bugs ou problèmes de gameplay du mode solo. La campagne promet d'ailleurs un contenu conséquent, avec une durée de jeu estimée à environ 80 heures.
On le rappelle, pour le moment du moins, Rockstar n’a encore rien précisé sur le contenu du multijoueur ni sur sa date de lancement. Il faudra donc encore patienter pour savoir ce que la firme étoilée prépare réellement pour le mode en ligne de GTA 6.
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