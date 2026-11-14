Microsoft a reconnu le problème dans une alerte de service que BleepingComputer a consultée dans son portail d’administration, avec une solution promise « dans les prochains jours ». Si votre entreprise ne pouvait pas attendre, l’éditeur vous renvoyait vers son support professionnel. Il a aussi rappelé qu’un PC activé par un serveur KMS conserve en général sa licence jusqu’à 180 jours après l’activation. Si votre image système contenait la clé client KMS et que vous n’aviez pas besoin de slmgr pour la configurer, vous n’étiez pas concerné.

L’éditeur a mis en ligne le 13 novembre une mise à jour d’urgence pour Windows 10, Windows 11 23H2 et Windows Server. « Les appareils déjà activés restent activés », précise Microsoft, pour qui la panne ne touchait qu’un nombre limité d’appareils d’entreprise. Sous Windows 11 23H2, il vous faut la KB5136483. Sous Windows 10 22H2 avec les mises à jour de sécurité étendues (ESU) et sous Windows 10 Enterprise LTSC 2021, c’est la KB5136493. Windows Server 2019 et Windows 10 Enterprise LTSC 2019 reçoivent la KB5136490, et Microsoft a publié la KB5136487 pour Windows Server 2022 et la KB5136489 pour Windows Server 2025.

Chacune de ces mises à jour est cumulative et contient les correctifs de sécurité de novembre. Si vous n’avez pas encore installé le Patch Tuesday, vous pouvez donc passer directement par elle. Sous Windows 11 24H2, 25H2 et 26H2, Microsoft n’a signalé aucune erreur d’activation, et vous n’avez rien à installer.