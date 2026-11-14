Après l’installation des correctifs de novembre, des administrateurs informatiques n’ont plus réussi à entrer une clé de licence Windows en ligne de commande, ni à relier un PC au serveur d’activation de leur entreprise. Microsoft a réparé ces commandes avec une mise à jour d’urgence, publiée en dehors de son rendez-vous mensuel.
Une fois n'est pas coutume, deux non plus. Avec son Patch Tuesday de novembre, Microsoft a corrigé 1 235 failles de sécurité dans ses logiciels. Mais avec ce lot, l’éditeur a aussi cassé slmgr.vbs, le script de Windows qui gère sa licence, sur Windows 10, Windows 11 23H2 et Windows Server 2019, 2022 et 2025. Avec la commande /ipk, vous installez une clé de produit, et avec /skms-domain, vous indiquez au PC où trouver le serveur KMS de votre entreprise. Grâce à ce serveur, votre service informatique active en une fois les licences Windows de tout un parc. Après la mise à jour, ces deux commandes vous renvoyaient l’erreur « 0x80041008, Invalid parameter (SWbemObjectEx) ». Vos PC activés avant le Patch Tuesday ont gardé leur licence, mais un poste fraîchement installé ne pouvait plus être activé par ce script. D'une, ce sont surtout les entreprises qui sont touchées, de deux, Redmond s'empresse de publier un correctif et ça n'est pas un mardi.
Protégez votre entreprise gratuitement pendant 30 jours
Découvrez Bitdefender Ultimate Small Business Security et protégez votre activité contre les cybermenaces. Aucune coordonnée bancaire requise.
Microsoft a publié un correctif pour chaque version touchée
Microsoft a reconnu le problème dans une alerte de service que BleepingComputer a consultée dans son portail d’administration, avec une solution promise « dans les prochains jours ». Si votre entreprise ne pouvait pas attendre, l’éditeur vous renvoyait vers son support professionnel. Il a aussi rappelé qu’un PC activé par un serveur KMS conserve en général sa licence jusqu’à 180 jours après l’activation. Si votre image système contenait la clé client KMS et que vous n’aviez pas besoin de slmgr pour la configurer, vous n’étiez pas concerné.
L’éditeur a mis en ligne le 13 novembre une mise à jour d’urgence pour Windows 10, Windows 11 23H2 et Windows Server. « Les appareils déjà activés restent activés », précise Microsoft, pour qui la panne ne touchait qu’un nombre limité d’appareils d’entreprise. Sous Windows 11 23H2, il vous faut la KB5136483. Sous Windows 10 22H2 avec les mises à jour de sécurité étendues (ESU) et sous Windows 10 Enterprise LTSC 2021, c’est la KB5136493. Windows Server 2019 et Windows 10 Enterprise LTSC 2019 reçoivent la KB5136490, et Microsoft a publié la KB5136487 pour Windows Server 2022 et la KB5136489 pour Windows Server 2025.
Chacune de ces mises à jour est cumulative et contient les correctifs de sécurité de novembre. Si vous n’avez pas encore installé le Patch Tuesday, vous pouvez donc passer directement par elle. Sous Windows 11 24H2, 25H2 et 26H2, Microsoft n’a signalé aucune erreur d’activation, et vous n’avez rien à installer.
Une installation manuelle pour Windows 10 et Windows Server
Microsoft classe ces correctifs en mises à jour facultatives, sans lien avec la sécurité, et vous devez lancer leur installation vous-même. Sous Windows 11 23H2, vous pouvez trouver la KB5136483 dans Paramètres > Windows Update > Options avancées > Mises à jour facultatives. Pour Windows 10 et Windows Server, Microsoft réserve ses paquets au catalogue Microsoft Update, où votre service informatique doit les télécharger avant de les installer à la main. Si votre entreprise distribue ses correctifs avec WSUS, l’outil de Microsoft pour mettre à jour un parc d’ordinateurs, votre service informatique devra aussi les importer manuellement dans ce logiciel.
Pour Windows 11 23H2, Microsoft a publié ce correctif trois jours après la fin du support. L’éditeur a cessé de mettre à jour les éditions Entreprise et Éducation de cette version le 10 novembre, et il avait annoncé que le Patch Tuesday de novembre serait leur dernière mise à jour. Les éditions Famille et Professionnel ne reçoivent plus de correctifs depuis novembre 2025. Si vous utilisez encore Windows 11 23H2, Microsoft vous recommande de passer à Windows 11 26H2 pour continuer à recevoir les correctifs de sécurité chaque mois.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces