Si vous avez finalement décidé de quitter Windows 10, commencez par vérifier si votre PC peut bénéficier de cette migration. Pour cela, rendez-vous dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update, puis lancez une recherche de mises à jour. Si Windows 11 26H2 n'apparaît pas, vous pouvez vérifier la compatibilité de votre ordinateur à l'aide de l'application Contrôle d'intégrité du PC, puis, si votre configuration le permet, passer par l'Assistant d'installation officiel de Microsoft .

Attention toutefois, la procédure diffère de celle proposée aux PC déjà équipés de Windows 11 24H2 ou 25H2. Sur ces versions, Microsoft distribue 26H2 sous la forme d'un petit paquet d'activation, qui débloque les composants déjà présents sur le système. Depuis Windows 10, il faut en revanche télécharger et installer Windows 11 dans son intégralité. L'opération prend donc davantage de temps et nécessite plusieurs redémarrages.

On rappellera enfn que cette extension du déploiement ne change rien aux exigences matérielles de Windows 11. Les ordinateurs doivent toujours disposer d'un processeur compatible, d'une puce TPM 2.0 et satisfaire aux autres critères imposés par Microsoft. Les PC qui ne remplissent pas ces conditions restent donc officiellement exclus de la migration, à moins de recourir à des outils comme Rufus ou Ventoy, qui permettent en partie de contourner de ces restrictions.