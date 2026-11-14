Le signal GPM J071507−114153 est apparu dans les données du Murchison Widefield Array (MWA), un réseau d’antennes installé dans l’arrière-pays de l’Ouest australien, lors d’un relevé de la partie de la Voie lactée visible depuis l’Australie. Les astronomes ont ensuite localisé précisément la source grâce au radiotélescope sud-africain MeerKAT, puis confirmé avec l’observatoire Keck, à Hawaï, la présence d’une étoile de type G, la catégorie de notre Soleil.

Il s’agit donc d’une naine blanche en orbite autour d’une étoile semblable au Soleil, une association jamais repérée jusqu’ici parmi les transitoires de longue période. La naine blanche envoie une impulsion toutes les 7,9 minutes, et les deux étoiles font le tour l’une de l’autre en 1,3 jour environ. Les astronomes ont traité plus de 100 heures de données radio sur les supercalculateurs du centre Pawsey, en Australie, pour suivre le mouvement de la naine blanche impulsion après impulsion.

« C’est la première fois que les pulsations sont suffisamment nettes pour observer le mouvement de la naine blanche sur son orbite autour de son compagnon », souligne Sam McSweeney, auteur principal de l’étude, qui travaillait alors à l’université Curtin. Le signal naît donc à proximité de la naine blanche, ou peut-être de l’étoile morte directement. L’étoile de type G ne remplit pas non plus son lobe de Roche, la zone où sa gravité l’emporte sur celle de la naine blanche, d’après l’article publié dans Nature Astronomy.