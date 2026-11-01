À cette distance, 2026 ED138 reçoit environ 2 000 fois moins de lumière solaire que la Terre, et il se déplace très lentement sur le fond du ciel, près du plan de la Voie lactée, là où les étoiles se comptent par millions. Les autres télescopes ne voyaient en lui qu’un point faible, noyé au milieu des étoiles d’arrière-plan. Avec Kevin Napier, son collègue du CfA, Matthew Holman a écrit un programme capable de passer en revue des milliards de détections d’objets en mouvement et de rassembler celles qui appartiennent à un même astre. En l’appliquant aux images collectées par Rubin depuis le début de l’année, il a remarqué un objet trop brillant pour sa distance, signe d’une taille inhabituelle.

Il a ensuite confié la vérification à Mario Jurić, professeur à l’université de Washington et scientifique principal du Rubin Solar System Center. En fouillant les catalogues de l’observatoire, ce dernier a retrouvé 2026 ED138 sur 30 images prises au cours de 20 nuits. Grâce au service ADAM Precovery de l’Asteroid Institute, l’équipe a aussi retrouvé l’objet sur des clichés d’archives de la caméra DECam, installée sur un télescope de l’observatoire de Cerro Tololo, au Chili, et reconstitué plus de dix ans de son orbite, jusqu’en 2016.

Son orbite est inclinée de près de 25 degrés par rapport au plan du Système solaire, et les chercheurs pensent que Neptune l’a dévié de sa trajectoire initiale par attraction gravitationnelle. 2026 ED138 est le premier candidat au titre de planète naine repéré par Rubin, dans des données recueillies avant même le lancement officiel de son grand relevé du ciel. En avril, l’équipe avait par ailleurs signalé plus de 11 000 nouveaux astéroïdes, dont environ 380 objets situés plus loin que Neptune.