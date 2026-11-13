On ne va pas se mentir, l'ère des smartphones aux specs particulièrement ambitieuses sous les 500€ est largement révolue. J'en tiens pour preuve ce Oppo A7 Pro qui, malgré son design revu qui semble singer l'iPhone Air, nous propose en grande partie du réchauffé.

Le smartphone de 6,57" propose une dalle AMOLED cadencée à 120 Hz et, c'est notable, une certification IP69 qui assure une parfaite résistance face aux aléas du quotidien. Il est proposé dans une unique version dotée de 6 Go de RAM pour 256 Go de stockage. Côté puce, Oppo a choisi de battre pavillon Mediatek sur cette génération, avec une Dimensity 6360 Max encore jamais vue de ce côté du globe, mais déjà utilisée sur quelques références du groupe en Asie. Il s'agit d'une puce gravée en 6 nm pourvue d'un processeur cadencé à seulement 2,4 GHz. À titre de comparaison, le Google Pixel 10a vendu au même prix offre une puce en 4 nm dont le CPU plafonne à 3,1 GHz (en plus d'offrir 8 Go de RAM). Passons.

Pour la photo, le Oppo A7 Pro mise sur un unique capteur de 50 mégapixels affublé d'une optique grand-angle ouvrant à f/1.9. On trouve un deuxième module 50 mégapixels à l'avant pour les selfies (f/2.1).