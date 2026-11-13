Oppo est particulièrement en forme en cette fin d'année. Non content d'avoir lancé son smartphone le plus onéreux, le néanmoins excellent Find X10 Pro Max, la marque chinoise rempile déjà avec une référence sous les 500€.
À peine, sous les 500€. Lancé en cette fin de semaine en Europe, le Oppo A7 Pro s'avance en effet à 499€ tout pile. Autant dire que ce nouveau venu aura fort à faire pour convaincre les consommateurs de s'y intéresser. Même si les prix sont largement tirés vers le haut à cause de la crise de la RAM, on ne manque pas d'excellentes références sur ce segment de prix. Voyons ce qu'il a dans le ventre.
- Écran superbe
- Autonomie de deux jours
- Module principal et téléobjectif excellents jusqu'à 10x
Un milieu de gamme un peu sage
On ne va pas se mentir, l'ère des smartphones aux specs particulièrement ambitieuses sous les 500€ est largement révolue. J'en tiens pour preuve ce Oppo A7 Pro qui, malgré son design revu qui semble singer l'iPhone Air, nous propose en grande partie du réchauffé.
Le smartphone de 6,57" propose une dalle AMOLED cadencée à 120 Hz et, c'est notable, une certification IP69 qui assure une parfaite résistance face aux aléas du quotidien. Il est proposé dans une unique version dotée de 6 Go de RAM pour 256 Go de stockage. Côté puce, Oppo a choisi de battre pavillon Mediatek sur cette génération, avec une Dimensity 6360 Max encore jamais vue de ce côté du globe, mais déjà utilisée sur quelques références du groupe en Asie. Il s'agit d'une puce gravée en 6 nm pourvue d'un processeur cadencé à seulement 2,4 GHz. À titre de comparaison, le Google Pixel 10a vendu au même prix offre une puce en 4 nm dont le CPU plafonne à 3,1 GHz (en plus d'offrir 8 Go de RAM). Passons.
Pour la photo, le Oppo A7 Pro mise sur un unique capteur de 50 mégapixels affublé d'une optique grand-angle ouvrant à f/1.9. On trouve un deuxième module 50 mégapixels à l'avant pour les selfies (f/2.1).
Tout pour l'autonomie ?
Là où l'on peut reconnaître que le Oppo A7 Pro a une belle carte à jouer, c'est au chapitre de l'autonomie. Le smartphone midrange d'Oppo est équipé d'une batterie de 7400 mAh, plus généreuse que le maestro Find X10 Pro. Elle peut d'ailleurs se recharger à 80W en filaire, ce qui assure une remise d'équerre assez rapide en cas de besoin. Dommage que la charge sans fil ne soit pas au programme.
Livré avec Android 16 et Color OS, le Oppo A7 Pro sera mis à jour pendant cinq ans ce qui, encore une fois, est assez chiche par rapport à certains concurrents. Google, encore lui, offre 7 ans sur ses appareils, et Honor le talonne avec six années sur son Honor 600, par exemple.
Un smartphone assez sage donc, dont on demande à éprouver les promesses en situation.