Avec des roues à la place des pieds, Atlas prend des allures de patineur. Boston Dynamics transforme son robot humanoïde en plateforme d’essai, avec quelques acrobaties à la clé.
Atlas sait décidément soigner ses apparitions. Dans une vidéo publiée le 9 novembre, le robot de Boston Dynamics se déplace latéralement, change brusquement de direction et enchaîne un saut tourné avant de retomber sur ses roues.
Des roues de trottinette pour pousser les moteurs
Le montage repose, tout simplement, sur des roues de trottinette du commerce, entraînées par les articulations existantes des chevilles. L’adaptateur qui les relie constitue la seule pièce nouvelle conçue pour cette transformation. Dans le modèle informatique, chaque roue devient une cheville capable de tourner sans limite.
L’intérêt se trouve dans la durée de l’effort : les roues permettent de solliciter les moteurs en continu, à vitesse élevée et sous un couple important, tout en supportant le poids du robot. La marche les pousse dans ces conditions par séquences plus brèves. Démarrages, virages et freinages permettent ainsi d’explorer leurs limites.
Un saut spectaculaire, préparé en simulation
Le contrôle des mouvements repose sur l’apprentissage par renforcement, avec un entraînement en simulation. Les moteurs virtuels doivent reproduire fidèlement le matériel pour éviter d’apprendre au robot des gestes qu’il serait incapable d’exécuter.
Certains mouvements proviennent de captures humaines comportant beaucoup de glissades : là où une personne fait glisser ses pieds, Atlas apprend à rouler. Pour le saut à 360 degrés, les ingénieurs sont également partis d’un mouvement humain enregistré. Selon Andy Wu, ingénieur chargé du contrôle d’Atlas, le saut a réussi dès le premier essai sur le robot réel. Il le décrit même comme relativement peu risqué malgré son apparence spectaculaire.
Pour autant, cette séquence reste une démonstration du constructeur. Elle ne renseigne ni sur le taux de réussite de l’ensemble des figures ni sur la fiabilité au quotidien. Boston Dynamics indique toutefois que les enseignements sont déjà en cours d’adaptation sur la version d’Atlas sur pieds. Wu travaille désormais sur la réaction du système de contrôle lorsqu’un moteur ou un autre actionneur tombe en panne.