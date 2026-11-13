Le montage repose, tout simplement, sur des roues de trottinette du commerce, entraînées par les articulations existantes des chevilles. L’adaptateur qui les relie constitue la seule pièce nouvelle conçue pour cette transformation. Dans le modèle informatique, chaque roue devient une cheville capable de tourner sans limite.



L’intérêt se trouve dans la durée de l’effort : les roues permettent de solliciter les moteurs en continu, à vitesse élevée et sous un couple important, tout en supportant le poids du robot. La marche les pousse dans ces conditions par séquences plus brèves. Démarrages, virages et freinages permettent ainsi d’explorer leurs limites.