LG ne mise pas uniquement sur la qualité d’image. Malgré sa diagonale imposante, le 97W7 affiche une épaisseur de seulement 15,7 mm et un poids inférieur à 40 kg, notamment grâce à une structure arrière intégrant de la fibre de carbone.



La fiche mentionne également une nouveauté baptisée Under Display Sensor, qui consiste à intégrer des capteurs optiques et de luminosité directement sous la dalle. S’ajoutent un traitement audio virtuel 11.1.2 et la fonction Gallery+ pour afficher des œuvres d’art lorsque le téléviseur n’est pas utilisé.



Évidemment, LG n'évoque pas encore le prix de sa nouvelle mouture de son OLED XXL. A l’heure actuelle, les OLED de 97 pouces demeurent onéreux face aux téléviseurs LCD MiniLED de 98 ou 100 pouces, dont les tarifs ont considérablement baissé. À titre de comparaison, le LG G6 de 97 pouces avait été annoncé à 25 099 euros en France, un prix public indicatif qui illustre l’écart persistant entre les deux technologies sur les grandes diagonales.



LG n’a encore communiqué ni le tarif ni la date de commercialisation du 97W7. Il faudra attendre sa présentation complète, probablement lors du CES 2027, pour savoir si cette montée en performances s’accompagnera également d’un positionnement tarifaire plus accessible.