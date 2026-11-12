LG commence à dévoiler ses ambitions pour 2027 avec un téléviseur OLED de 97 pouces. Le futur 97W7 promet une luminosité de 4 000 nits, un affichage jusqu’à 165 Hz et un design ultrafin. Des caractéristiques qui pourraient permettre aux plus grandes dalles OLED du fabricant de rattraper leur retard technologique.
Les premières informations sur le LG OLED evo 97W7 viennent d’apparaître dans la liste des produits récompensés aux CES Innovation Awards 2027. Cette fiche, établie à partir des informations transmises par LG et non de mesures indépendantes, révèle déjà l’essentiel de ses caractéristiques, avant le salon de Las Vegas prévu en janvier.
Ce téléviseur de 97 pouces, soit 2,46 mètres de diagonale, rejoint la famille Wallpaper, remise au goût du jour cette année avec le W6. Il reprend donc le principe d’un écran conçu pour se plaquer contre le mur, accompagné d'un boîtier Zero Connect capable de transmettre sans fil un signal vidéo 4K non compressé. Seule l’alimentation électrique nécessite toujours un câble.
Les OLED de 97 pouces vont-ils rattraper leur retard ?
C’est probablement l’information la plus intéressante de cette annonce. Jusqu’à présent, les plus grands téléviseurs OLED de LG ne profitaient pas des mêmes évolutions que leurs homologues plus petits. Le G6 de 97 pouces, tout comme la version 48 pouces, conserve une dalle OLED EX, tandis que les modèles de 55 à 83 pouces exploitent la technologie Primary RGB Tandem OLED 2.0.
|Diagonale
|83 pouces
|Résolution d'écran
|3840 x 2160 pixels - 4K UHD
|Compatibilité HDR
|HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision
|Fréquence de rafraichissement maximal
|165
|Système d'exploitation
|WebOS
Avec le 97W7, les choses semblent changer. LG annonce un pic lumineux de 4 000 nits, une couverture de 83 % de l’espace colorimétrique BT.2020 et une réflectance de seulement 1,1 %. Des caractéristiques qui suggèrent une évolution importante de la dalle, possiblement vers une architecture Tandem OLED, même si le fabricant n’a encore confirmé ni sa structure exacte ni sa génération.
Autre évolution notable, le téléviseur prend en charge le VRR jusqu’à 165 Hz, contre 120 Hz sur le G6 de 97 pouces. Il rejoint ainsi les G6 de 48 à 83 pouces, déjà capables d’atteindre cette fréquence, et bénéficie également du Bluetooth à très faible latence.
2,46 mètres d’OLED, pour moins de 40 kg
LG ne mise pas uniquement sur la qualité d’image. Malgré sa diagonale imposante, le 97W7 affiche une épaisseur de seulement 15,7 mm et un poids inférieur à 40 kg, notamment grâce à une structure arrière intégrant de la fibre de carbone.
La fiche mentionne également une nouveauté baptisée Under Display Sensor, qui consiste à intégrer des capteurs optiques et de luminosité directement sous la dalle. S’ajoutent un traitement audio virtuel 11.1.2 et la fonction Gallery+ pour afficher des œuvres d’art lorsque le téléviseur n’est pas utilisé.
Évidemment, LG n'évoque pas encore le prix de sa nouvelle mouture de son OLED XXL. A l’heure actuelle, les OLED de 97 pouces demeurent onéreux face aux téléviseurs LCD MiniLED de 98 ou 100 pouces, dont les tarifs ont considérablement baissé. À titre de comparaison, le LG G6 de 97 pouces avait été annoncé à 25 099 euros en France, un prix public indicatif qui illustre l’écart persistant entre les deux technologies sur les grandes diagonales.
LG n’a encore communiqué ni le tarif ni la date de commercialisation du 97W7. Il faudra attendre sa présentation complète, probablement lors du CES 2027, pour savoir si cette montée en performances s’accompagnera également d’un positionnement tarifaire plus accessible.