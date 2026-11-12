Pour trouver un avis, il vous suffit de chercher un produit ou une catégorie dans la barre de recherche de l’application, ou de toucher le nom d’un produit mis en évidence dans un commentaire. Pour une machine à expresso, Reddit regroupe les commentaires par thèmes, la facilité de prise en main pour un débutant ou la place que l’appareil occupe sur le plan de travail, avec les points forts et les points faibles signalés par les membres.

Des filtres par thème vous permettent ensuite de parcourir tous les commentaires sur le produit. En touchant l’un d’eux, vous ouvrez la discussion d’origine, où vous pouvez poser une question ou rejoindre la communauté. Sur chaque page d’avis, Reddit met aussi en avant les produits souvent comparés à celui que vous regardez, avec un lien vers sa catégorie complète. Dans cette catégorie, Reddit classe les produits selon les besoins exprimés dans les discussions, les petits prix ou les plus appréciés par exemple.

Reddit ajoute à beaucoup d’avis des images, des prix et des liens d’achat, quand les marques et les revendeurs les fournissent dans leurs catalogues. Si aucun avis n’existe encore pour le produit qui vous intéresse, c’est la recherche par IA de Reddit qui vous répond à partir des conversations des membres. Cet outil, Reddit Answers, est disponible en français.