Avant d’acheter une machine à expresso, vous tapez peut-être « reddit » à la suite de votre recherche Google, pour lire l’avis de vrais propriétaires. Avec Reddit Reviews, la plateforme confie ce tri à une IA, et rassemble sur une seule page ce que ses communautés racontent de chaque produit.
Reddit a lancé aux États-Unis les tests de Reddit Reviews, son nouveau service d’avis sur les produits. Sur chaque page, Reddit résume par IA les commentaires publiés dans les subreddits, les forums thématiques du site, et vous indique sur une jauge la part des conversations positives, mitigées ou négatives. Sur r/espresso, baristas et amateurs de café comparent leurs machines, et sur r/skincareaddiction, des membres racontent leur expérience avec les soins pour peaux sèches. Selon Reddit, la moitié des consommateurs américains affirment se rendre sur ses forums pour vérifier les conseils d’achat d’une IA, et c’est une IA de Reddit qui leur résume ces discussions.
Reddit résume les avis de ses communautés produit par produit
Pour trouver un avis, il vous suffit de chercher un produit ou une catégorie dans la barre de recherche de l’application, ou de toucher le nom d’un produit mis en évidence dans un commentaire. Pour une machine à expresso, Reddit regroupe les commentaires par thèmes, la facilité de prise en main pour un débutant ou la place que l’appareil occupe sur le plan de travail, avec les points forts et les points faibles signalés par les membres.
Des filtres par thème vous permettent ensuite de parcourir tous les commentaires sur le produit. En touchant l’un d’eux, vous ouvrez la discussion d’origine, où vous pouvez poser une question ou rejoindre la communauté. Sur chaque page d’avis, Reddit met aussi en avant les produits souvent comparés à celui que vous regardez, avec un lien vers sa catégorie complète. Dans cette catégorie, Reddit classe les produits selon les besoins exprimés dans les discussions, les petits prix ou les plus appréciés par exemple.
Reddit ajoute à beaucoup d’avis des images, des prix et des liens d’achat, quand les marques et les revendeurs les fournissent dans leurs catalogues. Si aucun avis n’existe encore pour le produit qui vous intéresse, c’est la recherche par IA de Reddit qui vous répond à partir des conversations des membres. Cet outil, Reddit Answers, est disponible en français.
- Une très grande communauté (à condition de comprendre l'anglais)
- Des tonnes de sujets abordés
Reddit ouvrira Reviews en dehors des États-Unis en 2027
Reddit déploie le service au cours des prochaines semaines aux États-Unis, sur iOS, Android et le Web. Au départ, Reddit propose des avis sur environ 10 000 produits souvent mentionnés sur le site, en électronique, santé et beauté, maison et jardin, mode et vêtements. Alfonso Maruccia, journaliste chez TechSpot, n’a trouvé ces avis générés par IA que sur le design actuel du site, et pas sur l’ancienne interface, old Reddit. Tout au long de 2027, Reddit prévoit d’ajouter des produits et de proposer le service dans d’autres pays.
Les marques ne peuvent pas payer pour apparaître dans ces avis. « Le contenu de Reddit Reviews est déterminé par les communautés Reddit, et non par un placement de produit payant », souligne Reddit, qui compte sur ses modérateurs bénévoles et sur les votes des membres pour écarter le spam.
Reddit lance ce service alors que Steve Huffman, son PDG, a signalé fin octobre une perte moyenne de plus d’un million de visites par semaine en provenance des moteurs de recherche. Il a annoncé dans la foulée une version de Reddit réservée aux membres connectés, testée d’ici à la fin de l’année dans certains pays en dehors des États-Unis, sans préciser lesquels. Comme l’explique Steve Huffman, « la grande majorité des accès non autorisés à Reddit (en gros, le scraping et le vol des données de Reddit) passe par nos expériences hors connexion ». Selon lui, les robots d’IA aspirent ses discussions sans rien rapporter à l’entreprise, alors qu’avec Reviews, c’est Reddit qui les résume, et vous lisez la synthèse sans quitter le site.