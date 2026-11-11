Votre montre connectée va pouvoir faire office de télécommande pour interagir avec l'assistant Muse de Meta, une fonction attendue par certains utilisateurs, et bien pratique.
L'agent IA Muse de Meta poursuit son déploiement. Après un mode vocal permettant des interactions similaires à Gemini Live, ajouté la semaine dernière, Meta veut porter son agent jusqu'à votre poignet. L'application est d'ores et déjà disponible sur les montres sous Wear OS et Apple Watch.
Trois modes d'entrée disponibles
L'annonce a été faite ce 11 novembre par le compte officiel de Muse sur X, au moyen d'une image montrant la mascotte de l'agent portant des montres connectées. Selon la publication, Meta indique que Muse peut désormais fonctionner « en continu » directement depuis le poignet de l'utilisateur.
D'après les visuels partagés, les utilisateurs disposent de trois modes de saisie sur la montre : texte, dictée et conversation vocale. Selon nos confrères de chez Gadgets and Wearables, les utilisateurs d'Apple Watch bénéficient également d'un raccourci sur le cadran de la montre pour accéder directement à l'application. Cette fonctionnalité n'est pas encore disponible sur Wear OS.
La montre comme télécommande
Une précision est toutefois importante : l'agent ne s'exécute pas sur la montre connectée. L'application joue un simple rôle de poste de commande distant, mais les tâches restent traitées depuis le smartphone. L'utilisateur peut ainsi approuver des tâches ou consulter l'avancement d'une tâche en cours, depuis sa montre.
Pour le reste, la mascotte Muse occupe une majeure partie de l'écran lors des interactions.
Muse est capable d'effectuer des paiements pour le compte de l'utilisateur. Toutefois, Meta n'a pas encore précisé s'il serait possible de valider directement des transactions avec sa montre connectée, ou si une confirmation via un smartphone resterait nécessaire.