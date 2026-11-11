Une précision est toutefois importante : l'agent ne s'exécute pas sur la montre connectée. L'application joue un simple rôle de poste de commande distant, mais les tâches restent traitées depuis le smartphone. L'utilisateur peut ainsi approuver des tâches ou consulter l'avancement d'une tâche en cours, depuis sa montre.

Pour le reste, la mascotte Muse occupe une majeure partie de l'écran lors des interactions.