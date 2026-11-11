La loi prévoit jusqu’à 375 000 euros d’amende par manquement pour une entreprise, et 75 000 euros pour une personne physique. En juillet 2025, la DGCCRF a infligé 253 275 euros à la société CB Performance, en Haute-Garonne, pour 3 377 appels passés dans la rénovation énergétique, soit 75 euros par appel.

Les dossiers mettent aussi du temps à aboutir et on vous en rapporte quelques uns régulièrement sur Clubic. Le Betef, une entreprise de Sarcelles, a écopé le 3 septembre de 92 107 euros d’amende pour des appels passés dans la rénovation énergétique entre janvier 2024 et mars 2025. Moins de deux semaines plus tard, l’opérateur Syma Mobile, filiale d’Altice, a reçu une amende de 1,1 million d’euros pour avoir appelé des personnes inscrites sur Bloctel et dépassé le plafond de quatre appels par mois et par personne.

Toutes ces sanctions portent sur des appels passés avant le 11 août. En 2025, la DGCCRF a contrôlé 6 300 établissements et notifié 11 millions d’euros d’amendes pour l’ensemble du démarchage téléphonique, alors que les Français déposaient 287 000 signalements.