Une mise à jour importante est à faire sur vos appareils Apple, corrigeant des failles majeures d'iMessage. Ces dernières pourraient compromettre la confidentialité de vos conversations de groupe.
Apple a publié des mises à jour de sécurité corrigeant deux failles d’iMessage. Ces dernières, dont l'une pourrait permettre à une personne de s'introduire dans une discussion et d'en recevoir les messages, et l'autre, pouvant donner à une personne ajoutée, des messages envoyés avant son arrivée, sont corrigées dans la dernière mise à jour.
Des correctifs absents de certaines mises à jour
L’avis de sécurité d’iOS et d’iPadOS 27.2.1 décrit les deux failles iMessage ainsi qu’une vulnérabilité distincte dans la bibliothèque de compression Brotli de Google. La liste des mises à jour de sécurité renvoie aux notes de chaque version.
En revanche, les notes d’iOS 18.7.12 et de watchOS 26.6.1 mentionnent d’autres corrections, mais pas celles relatives à iMessage ou à Brotli. Les mises à jour publiées pour l’iPhone XS, XS Max et XR, l’iPad de septième génération et certains modèles d’Apple Watch ne les mentionnent pas non plus.
Apple n’indique pas si les appareils utilisant ces versions sont concernés par les trois failles. Ses notes ne proposent pas non plus de solution de contournement pour les personnes qui ne peuvent pas effectuer la mise à jour dans l'immédiat.
Brotli et Bluetooth également concernés
La vulnérabilité de Brotli (une bibliothèque de compression d'images sans perte de Google), référencée CVE-2026-111497, touche le décodeur de la bibliothèque. Cette faille effectue une écriture hors des limites, pouvant ainsi permettre à une entrée malveillante de corrompre la mémoire. Les notes d’Apple ne mentionnent aucune attaque l’exploitant.
L’agence américaine de cybersécurité CISA l’a ajoutée le 27 octobre à son catalogue des vulnérabilités exploitées. Elle y désigne Brotli de Google comme produit concerné et précise que différents produits peuvent utiliser ce composant.
Les neuf mises à jour corrigent par ailleurs des failles liées au Bluetooth et à AirPlay. Deux pourraient permettre à un appareil Bluetooth malveillant, ou à un attaquant situé à portée Bluetooth, de s’appairer à un appareil sans accord de l’utilisateur. Les notes ne précisent toutefois pas ce qu’un appareil appairé pourrait ensuite faire.
Deux autres failles pourraient permettre de contourner la limite du nombre de tentatives de saisie du code d’appairage : l’une depuis la portée Bluetooth, l’autre depuis le même réseau. Une dernière pourrait permettre à un attaquant situé à portée Bluetooth de corrompre la mémoire d’un processus.