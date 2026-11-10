Les neuf mises à jour corrigent par ailleurs des failles liées au Bluetooth et à AirPlay. Deux pourraient permettre à un appareil Bluetooth malveillant, ou à un attaquant situé à portée Bluetooth, de s’appairer à un appareil sans accord de l’utilisateur. Les notes ne précisent toutefois pas ce qu’un appareil appairé pourrait ensuite faire.