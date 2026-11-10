Pour rappel, Plex2Shell permet à un attaquant distant d'exécuter du code sans identifiant ni mot de passe sur un serveur Plex vulnérable. Les failles touchent les versions 1.43.2 et antérieures de l'application, et non les systèmes d'exploitation QTS et QuTS hero de QNAP.

Le fabricant a donc exhorté ses clients à installer Plex Media Server 1.43.3.10861 ou une version plus récente, disponible dans son App Center. Le correctif bloque l'exploitation des failles, mais ne supprime pas les programmes malveillants que les pirates ont pu déposer avant son application.

Le risque concerne essentiellement les NAS dont le serveur Plex était accessible depuis Internet avant l’installation du patch. Leurs propriétaires ont donc été invités à rechercher d’éventuelles traces d’intrusion : processus inconnus, fichiers suspects dans le répertoire Codecs ou consommation anormale du processeur.

La procédure prévoit aussi de désinstaller puis de réinstaller Plex, en supprimant les fichiers de l'ancien dossier Codecs, susceptibles de contenir du code malveillant, ainsi que de renouveler les identifiants qui auraient pu être exposés.

À l'inverse, si Plex n'a jamais été accessible depuis Internet, l'installation du correctif règle le problème. QNAP a toutefois conseillé de désactiver les accès distants inutiles et de passer par un VPN pour consulter sa bibliothèque multimédia hors de chez soi.