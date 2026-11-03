Sur les appareils compromis, les fichiers portent désormais l'extension .L0CK3D et s'accompagnent d'un document intitulé read-me3.txt. Les pirates y expliquent avoir chiffré les données et exigent l'achat de C3rb3r Decryptor, un logiciel de déchiffrement proposé sur un portail du dark web contre plusieurs milliers de dollars. Pour convaincre leurs victimes de payer, ils offrent même de restaurer gratuitement un fichier de leur choix.

Cet outil emprunte son nom à C3RB3R, également appelé CerberImposter. Déjà repéré sur des serveurs Atlassian Confluence et GitLab, il a été déployé par le passé dans des opérations exploitant des vulnérabilités connues. Cette fois, les cybercriminels ciblent des NAS Synology exécutant d'anciennes versions de DiskStation Manager (DSM), le système qui assure leur fonctionnement.

Les analyses divergent toutefois sur la façon dont les pirates parviennent à compromettre ces appareils. Synology évoque une vulnérabilité corrigée en décembre 2024, sans la nommer, et renvoie à un bulletin qui en recense trois. La plus grave, CVE-2024-10441 (CVSS 9,8/10), permet d'exécuter du code à distance sans authentification. Les équipes de 360, qui ont examiné des NAS infectés par C3RB3R, attribuent quant à elles les intrusions à deux autres failles critiques, CVE-2026-13639 et CVE-2026-13684, corrigées en septembre dernier.

On ne sait pas encore combien de NAS ont été infectés. Toujours est-il qu’au 1er novembre, Shadowserver recensait plus de 380 000 appareils Synology accessibles depuis Internet, dont près de 200 000 en Europe.