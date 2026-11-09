Gagner jusqu'à 1 million de dollars en résolvant des problèmes scientifiques avec l'IA, ça vous tente ? Le challenge est très complexe, si bien que même ChatGPT ou Claude déraillent rapidement.
La jeune entreprise Discovered Materials, basée à San Francisco et issue de la promotion du printemps 2026 de l’accélérateur Y Combinator, a annoncé la création d’un concours pour remporter un total d’un million de dollars. La somme vise à récompenser la résolution, par des modèles d’intelligence artificielle, de cinq problèmes non résolus en science des matériaux.
Les IA encore à la traîne sur la physique des matériaux
Si les modèles d’IA les plus avancés ont obtenu des résultats très solides sur des questions mathématiques et permis des avancées dans les sciences du vivant, ils se heurtent encore à la complexité de la physique des matériaux. Contrairement aux mathématiques, où les énoncés reposent sur des critères précis menant à une réponse binaire, la science des matériaux impose un cadre plus difficile à formaliser et ne possède pas d’équivalent aux problèmes mathématiques plus classiques.
Pour définir ces enjeux, Discovered Materials a sollicité un groupe d’universitaires issus de plusieurs grandes institutions internationales.
« À travers la science des matériaux, il existe des phénomènes que nous observons mais que nous ne pouvons pas expliquer » - Felipe Jornada, professeur à Stanford
Un total de cinq sujets retenus
Les sujets retenus sont les suivants :
- L’élaboration d’une théorie pour expliquer la supraconductivité des cuprates, c’est-à-dire l’absence de résistance électrique de certains matériaux à très basse température.
- La mise au point d’une méthode numérique pour prédire la structure des interfaces entre le silicium et le dioxyde de silicium, une combinaison utilisée dans la quasi-totalité des semi-conducteurs.
- Une méthode numérique pour relier la structure des grains aux propriétés thermiques, afin de concevoir de meilleurs matériaux de dissipation de la chaleur.
- Une théorie expliquant pourquoi l’exposition à la lumière modifie le comportement des matériaux, particulièrement sur le plan de la supraconductivité.
- Une méthode numérique visant à améliorer la théorie de la fonctionnelle de la densité, une technique employée pour modéliser la structure des atomes et des molécules.
Mais avant d'officialiser le concours, la jeune start-up a testé ces sujets sur divers modèles avancés, avec un accès à internet et des ressources pour fonctionner en toute autonomie.
Après plusieurs jours de calcul sur chaque sujet, les IA se sont révélées peu convaincantes. Discovered Materials estime néanmoins que des acteurs comme OpenAI ou Anthropic pourraient tenter de les résoudre en mobilisant des modèles plus récents ou des capacités de calcul plus importantes.
Établir des repères scientifiques mesurables
Pour Advaith Sridhar, cofondateur de l’entreprise, l’intérêt réside dans la création de repères scientifiques mesurables. La démarche traduit également une évolution de la recherche assistée par l’IA : alors que la capacité de calcul facilite la recherche de solutions, la formulation des questions initiales devient capitale. L'entreprise a ainsi fait appel aux chercheurs pour définir les critères de validation et le cadre des problèmes en amont.
Créée il y a quelques mois, Discovered Materials axe principalement ses activités sur la recherche de nouveaux matériaux destinés aux puces électroniques. L'entreprise mène ses propres travaux, mais elle travaille aussi avec de grands fabricants de semi-conducteurs. Alors qu'elle annonçait une levée de fonds en août avec l'objectif de concevoir un matériau exploitable d'ici un an, la direction indique aujourd'hui une accélération de son calendrier de recherche.