Si les modèles d’IA les plus avancés ont obtenu des résultats très solides sur des questions mathématiques et permis des avancées dans les sciences du vivant, ils se heurtent encore à la complexité de la physique des matériaux. Contrairement aux mathématiques, où les énoncés reposent sur des critères précis menant à une réponse binaire, la science des matériaux impose un cadre plus difficile à formaliser et ne possède pas d’équivalent aux problèmes mathématiques plus classiques.