Présenté comme une célébration du travail des artistes, le film de Noël de Dior suscite des soupçons sur sa fabrication. Sylvain Chomet, réalisateur de l'excellent Les Triplettes de Belleville défend ses dessins, tandis que son producteur reconnaît le calcul automatique de certaines images intermédiaires.
Depuis sa mise en ligne le 4 novembre, Christian Dior’s Night in Color est scruté à la recherche de traces d’intelligence artificielle. Dans un entretien à Variety, son producteur Aton Soumache reconnaît une interpolation automatisée « pour une très petite partie du processus ». Chomet explique lui aussi avoir utilisé cet outil pour les images intermédiaires, tout en contestant que l’IA générative ait créé les illustrations. Mais que recouvre cette automatisation au juste ?
Le « sans IA » s’invite dans les campagnes de Noël
Dans un Paris enneigé de 1949, Christian Dior doit imaginer une robe pour Marlène Dietrich. Robert Pattinson assure la narration, Louis Garrel prête sa voix au couturier, Camille Cottin à l’actrice et Rihanna à une étoile porte-bonheur. Aux commandes, Sylvain Chomet, connu pour Les Triplettes de Belleville et L’Illusionniste.
Sur sa page officielle, Dior rapproche les mois de travail du réalisateur de la patience nécessaire à la haute couture. Certains médias, comme NSS Magazine, ont même présenté cette démarche comme une réponse à la prolifération des images générées par IA. Une interprétation qui dépasse le discours artisanal affiché par la marque.
Le public français a déjà un précédent en tête. En décembre 2025, Le Mal-Aimé, le film d’Intermarché consacré à un loup rejeté par les autres animaux, avait rencontré un succès international. Ses créateurs d’Illogic Studios avaient explicitement revendiqué une animation sans IA pour cette production. Cette année, Prada met à son tour les artistes en avant avec Drawing Prada — Animated by Hand, sous la direction de John Pomeroy. La fabrication des images fait désormais partie du discours publicitaire.
Les anomalies relevées chez Dior heurtent précisément cette promesse : mains jugées déformées, doigts supplémentaires, détails qui semblent changer entre les images. Le 6 novembre, Cartoon Brew retire de son premier titre la mention présentant le film comme dessiné à la main et publie des excuses. Le média spécialisé juge les indices préoccupants, tout en précisant qu’il ne peut pas établir l’utilisation d’IA comme un fait.
L’interpolation ne désigne pas une technologie unique
Dans leur entretien à Variety du 7 novembre, Chomet et Soumache décrivent sept mois de production et une vingtaine de personnes mobilisées, dont six animateurs. Personnages, décors et poses clés auraient été dessinés par les artistes. Concernant les doigts supplémentaires, le réalisateur explique qu’une main déformée en éventail pour représenter un mouvement rapide peut faire apparaître six ou sept doigts.
Sur le site de Dior, Chomet affirme travailler « comme dans les années 1940 » : chaque personnage est animé à part, avant d’être intégré aux décors. Dans cette façon de travailler, un logiciel peut par exemple déplacer un bras dessiné par un artiste, sans avoir à recréer le personnage à chaque image. Pour comprendre où intervient l’automatisation reconnue par l’équipe, il faudrait savoir quel outil a produit les images entre deux poses et ce qu’il a réellement calculé.
Le loup d’Intermarché rappelle d’ailleurs une distinction essentielle : une animation 3D réalisée sans IA repose elle aussi sur des calculs informatiques. Dans une animation par poses clés, le logiciel peut déterminer les positions intermédiaires à partir des valeurs définies par l’animateur. Ce fonctionnement classique ne nécessite pas de réseau de neurones. Il ne renseigne en revanche aucunement sur les outils employés pour Dior.
Reconstruire des images entre deux dessins indépendants est encore une autre opération. Certaines méthodes analysent les déplacements des pixels, comme le mode Pixel Motion documenté depuis longtemps dans After Effects. D’autres utilisent l’apprentissage automatique, à l’image de RIFE pour l’interpolation vidéo. Le même terme peut donc désigner des procédés différents.
Chomet défend le travail des artistes, mais l’outil chargé de compléter leurs dessins reste inconnu. Or Dior a choisi de faire du savoir-faire un argument central de cette campagne. Montrer comment les images prennent vie, du premier croquis au résultat final, serait aujourd’hui la meilleure façon de défendre cette promesse. Et de déplacer enfin le débat des "doigts en trop" vers les coulisses.
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