Le public français a déjà un précédent en tête. En décembre 2025, Le Mal-Aimé, le film d’Intermarché consacré à un loup rejeté par les autres animaux, avait rencontré un succès international. Ses créateurs d’Illogic Studios avaient explicitement revendiqué une animation sans IA pour cette production. Cette année, Prada met à son tour les artistes en avant avec Drawing Prada — Animated by Hand, sous la direction de John Pomeroy. La fabrication des images fait désormais partie du discours publicitaire.



Les anomalies relevées chez Dior heurtent précisément cette promesse : mains jugées déformées, doigts supplémentaires, détails qui semblent changer entre les images. Le 6 novembre, Cartoon Brew retire de son premier titre la mention présentant le film comme dessiné à la main et publie des excuses. Le média spécialisé juge les indices préoccupants, tout en précisant qu’il ne peut pas établir l’utilisation d’IA comme un fait.