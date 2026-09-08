Génération vidéo intégrée, dialogues démêlés et assistant capable d’intervenir dans tout un projet After Effects… Adobe s’attaque aux manipulations qui ralentissent la production avec plusieurs nouveautés encore en bêta.
Le plan manquant de votre prochaine création ne se cherchera plus forcément dans une banque de vidéos. Adobe annonce ce 8 septembre de nouveaux outils IA pour Premiere et After Effects, capables de générer des séquences vidéo et du son directement dans le montage ou, encore, d’automatiser des opérations techniques. L’objectif est de limiter les interruptions et les allers-retours entre applications.
Premiere fabrique l’image et le son dans le montage
Après l’extension générative, qui permettait déjà de rallonger les plans dans Premiere, Generative Media permet d’en créer à partir d’une simple description. L’outil utilise des images du projet comme références pour faciliter les raccords visuels. Le monteur peut choisir Firefly ou des modèles IA partenaires, dont Google Veo, Kling, Runway et Luma.
Le son suit la même logique. Des bruitages peuvent être générés dans la timeline avec la voix pour guider leur rythme et leur intensité. En bêta, Generate Soundscape analyse jusqu’à 15 secondes de vidéo pour proposer des ambiances et effets synchronisés, tandis que Generate Music compose des morceaux avec réglage du tempo et des boucles.
Pour récupérer les prises difficiles, Enhance Audio permet d’ajuster séparément dialogues, musique, ambiances et effets. Separate Crosstalk doit, lui, répartir deux voix qui se chevauchent sur des pistes distinctes. Ces outils audio arrivent en bêta publique.
After Effects confie ses corvées à un assistant
L’AI Assistant rejoint After Effects en bêta publique. On peut lui demander de réorganiser des calques, d’aider à résoudre des problèmes techniques et, même, de créer des expressions, ces lignes de code qui automatisent les animations. L’assistant peut intervenir dans tout le projet, au-delà de la composition ouverte, et ses modifications restent éditables.
Face à DaVinci Resolve Studio, qui isole déjà les voix et remixe la musique par IA, Adobe semble surtout miser sur le rapprochement entre génération et montage. Le choix de plusieurs modèles directement dans Premiere pourrait permettre d’éviter de multiplier les services externes. Enfin, l’inconnue que le communiqué d’Adobe ne lève pas : le coût de ces générations par IA. Gagner du temps au montage, oui ; savoir combien coûte le plan sauvé sera tout aussi utile.
- Suite créative très complète
- Logiciels Adobe professionnels
- Intégration entre les applications