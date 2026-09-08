Le son suit la même logique. Des bruitages peuvent être générés dans la timeline avec la voix pour guider leur rythme et leur intensité. En bêta, Generate Soundscape analyse jusqu’à 15 secondes de vidéo pour proposer des ambiances et effets synchronisés, tandis que Generate Music compose des morceaux avec réglage du tempo et des boucles.

Pour récupérer les prises difficiles, Enhance Audio permet d’ajuster séparément dialogues, musique, ambiances et effets. Separate Crosstalk doit, lui, répartir deux voix qui se chevauchent sur des pistes distinctes. Ces outils audio arrivent en bêta publique.