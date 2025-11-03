Ces 10 incroyables fonctions arriveront un jour ou l'autre dans la suite Adobe

Les recherches se sont également portées sur les rendus 3D. Project Turn Style autorise la manipulation d'objets 2D comme s'ils étaient tridimensionnels. Cela permet donc aux utilisateurs de faire pivoter ou repositionner des éléments au sein d'une image tout en conservant leur texture, leur éclairage et leurs détails. Project Trace Erase permet pour sa part de supprimer les objets d'une image en éliminant simultanément leurs ombres, leurs reflets et les distorsions associées. ​

Le Project New Depths propose d'éditer facilement les scènes en 3D formées à partir de plusieurs images. On y retrouve des outils pour ajuster les couleurs, les formes et la composition directement dans l'espace tridimensionnel. Tous les composants étant fusionnés, il devient possible de copier-coller des éléments tout en conservant la profondeur de champ ou de tourner tout autour d'un objet. On imagine déjà des architectes ou des responsables de projets immobiliers faire ce type de manipulations plutôt que de devoir passer par des logiciels spécifiques. Avec l'IA générative, le Projet Scene It permet de transformer complètement une image en 2D en rendu 3D qu'il est possible de faire pivoter à 360°.