Ces 10 incroyables fonctions arriveront un jour ou l'autre dans la suite Adobe

Lors de l'édition 2025 d'Adobe MAX, la séance Sneaks a dévoilé une dizaine de prototypes développés par les équipes de recherche et d'ingénierie de l'éditeur. Ces projets sont pour l'heure au stade expérimental et exploitent l'intelligence artificielle de différentes manières pour repenser la retouche photo, mais aussi le montage vidéo et la gestion du son.
Les Sneaks d'Adobe MAX fonctionnent comme un laboratoire d'idées où les ingénieurs de l'entreprise testent des concepts qui pourraient, à terme, intégrer la suite Creative Cloud.
L'édition des images 2D et 3D
Les ingénieurs ont présenté quatre idées pour la retouche d'images. Le premier, Project Surface Swap, utilise la reconnaissance de textures par IA pour isoler et remplacer des matériaux dans une photo en préservant l'éclairage et la perspective d'origine. L'outil détecte automatiquement toutes les zones contenant la même surface, du tissu d'un canapé au revêtement d'un sol, sans intervention manuelle. De son côté, le Project Light Touch repense la post-production en permettant de modifier l'éclairage après la capture. Durant l'édition, il devient donc possible de refaçonner les sources lumineuses. Une scène de jour pourra donc devenir un paysage nocturne et l'utilisateur peut régler plus simplement l'intensité et la direction de la lumière. L'outil peut même simuler l'allumage de lampes éteintes lors de la capture.
Les recherches se sont également portées sur les rendus 3D. Project Turn Style autorise la manipulation d'objets 2D comme s'ils étaient tridimensionnels. Cela permet donc aux utilisateurs de faire pivoter ou repositionner des éléments au sein d'une image tout en conservant leur texture, leur éclairage et leurs détails. Project Trace Erase permet pour sa part de supprimer les objets d'une image en éliminant simultanément leurs ombres, leurs reflets et les distorsions associées.
Le Project New Depths propose d'éditer facilement les scènes en 3D formées à partir de plusieurs images. On y retrouve des outils pour ajuster les couleurs, les formes et la composition directement dans l'espace tridimensionnel. Tous les composants étant fusionnés, il devient possible de copier-coller des éléments tout en conservant la profondeur de champ ou de tourner tout autour d'un objet. On imagine déjà des architectes ou des responsables de projets immobiliers faire ce type de manipulations plutôt que de devoir passer par des logiciels spécifiques. Avec l'IA générative, le Projet Scene It permet de transformer complètement une image en 2D en rendu 3D qu'il est possible de faire pivoter à 360°.
L'édition de la vidéo et du son
Adobe a présenté quatre prototypes pour accélérer l'édition des vidéos et des fichiers sonores. Avec le Projet Frame Forward, il devient possible d'éditer tout un clip vidéo en ne modifiant que la première image. Ces éditions seront automatiquement répliquées sur tous les plans suivants automatiquement. Il n'est donc plus nécessaire de travailler image par image. Project Motion Map facilte la transformeration des créations vectorielles en motion design. Pour ce faire, il suffit de sélectionner un élément et de lui associer un prompt décrivant une action. L'IA analyse les différents calques, génère des concepts d'animation et écrit le code correspondant ligne par ligne.
L'IA permet également de passer en revue les images, le rythme et le ton émotionnel d'une vidéo pour générer des rendus sonores appropriés. Project Sound Stager est capable de reconnaitre les éléments de la vidéo (télévision allumée, réveil...) pour produire un son lorsque ces derniers sont au premier plan. Enfin, avec le Project Clean Take, il devient plus simple de modifier la tonalité ou la diction d'un mot lors d'un discours. Il suffit de sélectionner ce dernier au sein de la transcription et de choisir la modification à effectuer. Les algorithmes reprendont la même voix.