Depuis la dernière mise à jour de Samsung Health, vous voyez peut-être un zéro à la place de vos pas pour toutes les journées antérieures au 2 novembre. Rassurez-vous, Samsung n’a rien effacé, et vous pouvez toujours consulter ces chiffres ailleurs dans l’application.
Les fameux 10 000 pas par jour pour garder la forme sont réduits à néant depuis le 2 novembre. Sur Reddit et sur le forum d’entraide de Samsung, plusieurs propriétaires de smartphones et de montres Galaxy signalent une mésaventure identique depuis le début de la semaine. La plupart racontent avoir installé la mise à jour de Samsung Health du 2 novembre, puis découvert des compteurs à zéro dans la rubrique Pas pour tous les jours précédents. Les moyennes de la semaine et du mois sont calculées sans ces anciennes journées. D’après les messages publiés sur le forum américain du fabricant, au moins deux versions de l’application sont concernées, la 7.00.6.011 et la 7.1.3.001. Vos pas sont toujours enregistrés, mais vous ne les voyez plus dans la rubrique Pas pour les jours antérieurs au 2 novembre.
Où retrouver vos anciens pas dans Samsung Health
Mais on vous croit. Enfin, au moins Samsung. Pour vérifier que rien n’a disparu, ouvrez plutôt la rubrique Activité quotidienne de Samsung Health et remontez jusqu’aux dates qui vous intéressent. Dans une vidéo mise en ligne par un utilisateur, vous pouvez voir des compteurs à zéro dans la rubrique Pas, alors que ces journées apparaissent bien, chiffres à l’appui, dans l’Activité quotidienne. Samsung Health enregistre donc toujours vos pas, et le bogue porte uniquement sur leur affichage.
Le propriétaire d’un Galaxy S24 Ultra est allé plus loin. Il a téléchargé l’ensemble de ses données de santé et constaté que ses relevés de pas étaient intacts. Vous pouvez faire cette vérification depuis les paramètres de Samsung Health, avec l’option de téléchargement des données personnelles. Sur son téléphone, les nuits antérieures au 2 novembre n’apparaissent plus non plus dans la rubrique Sommeil. Un autre membre du forum retrouve normalement son sommeil et sa fréquence cardiaque, et seuls ses pas ont disparu de l’écran. Inutile non plus de soupçonner votre Galaxy Watch. Le propriétaire du Galaxy S24 Ultra ne porte aucune montre connectée, et ses pas sont comptés par le seul smartphone.
Il a fini par trouver une parade, peu pratique. Comme l’explique le propriétaire du Galaxy S24 Ultra, « tous les relevés de sommeil et de pas se sont affichés correctement » dès qu’il a réglé manuellement la date de son téléphone au 1er novembre. Il a suffi de revenir au 2 novembre pour que les compteurs repassent à zéro. Ne laissez donc pas votre téléphone à une fausse date, vos rendez-vous et vos rappels seraient décalés d’un jour. Pour Android Authority, cette expérience laisse penser que le bug vient de la façon dont Samsung Health gère les changements de date et d’heure.
Vider le cache ou réinstaller Samsung Health ne règle rien
Les deux membres du forum ont tenté les remèdes habituels. Tous deux ont vidé le cache de l’application. L’un a relancé la synchronisation, puis désinstallé et réinstallé Samsung Health, sans retrouver ses anciens pas. L’autre a forcé l’arrêt de l’application et redémarré complètement son téléphone, en vain. N’attendez rien non plus d’une mise à jour vers la version 7.1, puisque le premier signalement du forum concerne justement la 7.1.3.001.
Évitez en revanche l’option Effacer les données, dans les réglages Android de Samsung Health. Si vous n’avez pas activé la synchronisation avec votre compte Samsung, vous supprimeriez les relevés stockés sur le téléphone et vous perdriez pour de bon des pas qui sont aujourd’hui seulement masqués.
La démarche la plus utile consiste à prévenir Samsung. « Envoyez un rapport de bug depuis Samsung Members, rubrique Assistance, puis Envoyer des commentaires », souligne un ambassadeur Samsung Care sur le forum américain. À l'heure où on vous écrit cet article, Samsung n’a ni reconnu le bogue ni annoncé de correctif.
Le bug est apparu le lendemain du passage à l’heure d’hiver aux États-Unis, le 1er novembre, une semaine après la France. Le propriétaire du Galaxy S24 Ultra soupçonne ce changement d’heure, ou l’installation récente de One UI 9 sur son téléphone. Les deux témoignages les plus détaillés viennent du forum américain de Samsung, et rien n’indique encore si les téléphones réglés sur l’heure française sont touchés.