Mais on vous croit. Enfin, au moins Samsung. Pour vérifier que rien n’a disparu, ouvrez plutôt la rubrique Activité quotidienne de Samsung Health et remontez jusqu’aux dates qui vous intéressent. Dans une vidéo mise en ligne par un utilisateur, vous pouvez voir des compteurs à zéro dans la rubrique Pas, alors que ces journées apparaissent bien, chiffres à l’appui, dans l’Activité quotidienne. Samsung Health enregistre donc toujours vos pas, et le bogue porte uniquement sur leur affichage.

Le propriétaire d’un Galaxy S24 Ultra est allé plus loin. Il a téléchargé l’ensemble de ses données de santé et constaté que ses relevés de pas étaient intacts. Vous pouvez faire cette vérification depuis les paramètres de Samsung Health, avec l’option de téléchargement des données personnelles. Sur son téléphone, les nuits antérieures au 2 novembre n’apparaissent plus non plus dans la rubrique Sommeil. Un autre membre du forum retrouve normalement son sommeil et sa fréquence cardiaque, et seuls ses pas ont disparu de l’écran. Inutile non plus de soupçonner votre Galaxy Watch. Le propriétaire du Galaxy S24 Ultra ne porte aucune montre connectée, et ses pas sont comptés par le seul smartphone.

Il a fini par trouver une parade, peu pratique. Comme l’explique le propriétaire du Galaxy S24 Ultra, « tous les relevés de sommeil et de pas se sont affichés correctement » dès qu’il a réglé manuellement la date de son téléphone au 1er novembre. Il a suffi de revenir au 2 novembre pour que les compteurs repassent à zéro. Ne laissez donc pas votre téléphone à une fausse date, vos rendez-vous et vos rappels seraient décalés d’un jour. Pour Android Authority, cette expérience laisse penser que le bug vient de la façon dont Samsung Health gère les changements de date et d’heure.