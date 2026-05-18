Ce n'est pas la première fois que les Pixel Watch sont touchées par des problèmes de suivi de santé. Ces derniers mois, plusieurs bugs liés à Fitbit ont déjà été signalés : comptage erroné des pas, mesures SpO2 défaillantes, données de température cutanée absentes ou encore problèmes de synchronisation. Dans un cas, des utilisateurs avaient constaté que leur montre enregistrait des milliers de pas alors qu'ils étaient quasiment immobiles. Dans un autre, une mise à jour de Fitbit aurait supprimé l'ensemble des autorisations d'accès aux capteurs de santé.