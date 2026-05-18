Suivre ses cycles de sommeil, c'est parfois utile pour certains utilisateurs. Cependant, la Pixel Watch semble victime d'un souci d'affichage des données. Un rapport en raison des fusions avec Fitbit ?
Des propriétaires de Pixel Watch signalent depuis plusieurs jours un nouveau problème lié au suivi du sommeil. Leurs montres n'affichent plus les statistiques de sommeil directement sur l'appareil, alors que les données continuent d'être enregistrées en arrière-plan par Fitbit.
Aucune donnée récente enregistrée
Les premières remontées sont apparues sur Reddit à la fin de la semaine dernière. Les utilisateurs concernés voient s'afficher le message "Aucune donnée récente. Portez votre montre pour dormir", alors même que leurs statistiques de sommeil sont bien visibles et complètes dans l'application Fitbit sur leur téléphone.
Le bug persiste sur plusieurs nuits consécutives pour certains utilisateurs, et les solutions habituelles, comme le redémarrage de la montre, ne semblent pas résoudre le problème de manière fiable.
La cause : une transition chez Google ?
Ce dysfonctionnement appraît alors même que Google est en train de transformer Fitbit en une plateforme de santé plus large, baptisée Google Health. Certaines fonctionnalités de Fitbit ont déjà été modifiées ou supprimées dans le cadre de cette transition. Rien ne permet pour l'instant d'établir un lien de cause à effet entre ces changements et le bug actuel, mais la coïncidence n'a pas échappé aux utilisateurs affectés.
Ce n'est pas la première fois que les Pixel Watch sont touchées par des problèmes de suivi de santé. Ces derniers mois, plusieurs bugs liés à Fitbit ont déjà été signalés : comptage erroné des pas, mesures SpO2 défaillantes, données de température cutanée absentes ou encore problèmes de synchronisation. Dans un cas, des utilisateurs avaient constaté que leur montre enregistrait des milliers de pas alors qu'ils étaient quasiment immobiles. Dans un autre, une mise à jour de Fitbit aurait supprimé l'ensemble des autorisations d'accès aux capteurs de santé.
Les données ne seraient pas perdues
Pour l'heure, les utilisateurs touchés peuvent toujours consulter leurs données de sommeil via l'application Fitbit sur leur smartphone. Le problème semble donc concerner l'affichage ou la récupération locale des données sur la montre elle-même, et non leur enregistrement.
Google n'a pas encore communiqué officiellement sur les causes du bug. En attendant un correctif, les propriétaires de Pixel Watch devront se contenter de consulter leur téléphone pour accéder à leurs données de sommeil.