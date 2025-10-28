Mauvaise nouvelle pour les propriétaires de Google Pixel Watch 1 : Google met fin au support logiciel de ces montres.
Google a lancé en début du mois la Google Pixel Watch 4, une montre dotée d'une fonction satellite et d'une autonomie améliorée. Peu après, le géant de la Tech a déployé la mise à jour Wear OS 6 sur toutes ses montres. Toutes ? Non. La Pixel Watch 1 ne fait pas partie des heureuses élues. C'est la fin d'une époque.
Google met fin au support logiciel pour la Pixel Watch originale
La Pixel Watch a été mise sur le marché le 13 octobre 2022. Cette montre, qui n'a pas totalement convaincu sur le plan de l'autonomie mais aussi des performances, devait recevoir 3 ans de mises à jour et c'est désormais chose faite : le déploiement de Wear OS 6, le 8 octobre dernier, a laissé cet objet connecté sur la touche et marqué la fin de son support logiciel.
La Pixel Watch originale a toutefois bénéficié d'une dernière petite mise à jour. Déployée il y a quelques heures, la version BW1A.251005.003.W du logiciel ne contient aucune nouveauté et se concentre sur la correction de bugs et l'amélioration de la sécurité. La montre s'arrêtera donc à Wear OS 5.1 et n'accédera pas au correctif de sécurité global déployé en octobre par Google.
Une dernière mise à jour à installer
Ayant connu les systèmes Wear OS 3.5, 4.0, 5.0. et 5.1, la Pixel Watch 1 n'est, hélas, pas en mesure de supporter Wear OS 6 car son matériel est désormais daté. Difficile ne pas regretter un support logiciel aussi limité : chez la concurrence, par exemple, la Samsung Galaxy Watch 4, qui est sortie en 2021 sera, elle, compatible avec Wear OS 6. Ceux qui ont acheté la Pixel Watch 1 ont donc, hélas, fait un pari perdant.
Si vous êtes propriétaire d'une Pixel Watch 1, vous pouvez dès à présent installer la mise à jour BW1A.251005.003.W1 en vous rendant dans les paramètres de votre montre puis en cliquant sur « Système » > « Mises à jour système ». Pour l'heure, il est impossible de savoir s'il s'agira effectivement de la dernière : en cas de vulnérabilités critiques, Google serait probablement contraint d'agir.