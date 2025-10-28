La Pixel Watch a été mise sur le marché le 13 octobre 2022. Cette montre, qui n'a pas totalement convaincu sur le plan de l'autonomie mais aussi des performances, devait recevoir 3 ans de mises à jour et c'est désormais chose faite : le déploiement de Wear OS 6, le 8 octobre dernier, a laissé cet objet connecté sur la touche et marqué la fin de son support logiciel.