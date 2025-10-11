Actuellement, les commandes de lecture, incluant les fonctions de lecture, de pause et les informations sur la piste, s'effacent complètement lorsque le poignet est baissé ou que la montre passe en mode ambiant. Le géant américain s'apprête à remédier à cela dans le cadre du déploiement de la mise à jour WearsOS 6. D'après 9to5Google, celle-ci est prévue pour la fin d'année et permettra à l'interface multimédia de rester affichée sur l'écran permanent, autorisant ainsi un simple coup d'œil pour consulter le titre en cours ou contrôler la lecture.

L’interface s’adapte automatiquement entre les deux modes d’affichage : les boutons pleins apparaissent sous forme de contours, la pochette d’album s’assombrit et le fond passe au noir pour économiser l’énergie sans perdre en lisibilité. Un petit pictogramme en forme de note de musique apparaîtra également au bas du cadran.