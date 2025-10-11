Google s'apprête à transformer l'écran permanent de la Pixel Watch en véritable outil interactif. Avec la mise à jour Wear OS 6, l’affichage permanent ne se limitera désormais plus à un simple cadran figé.
Après la publication de la mise à jour d'octobre pour Android, la firme de Mountain View s'apprête à opérer un changement appréciable dans la manière dont la lecture de musique et de médias est gérée sur sa montre connectée. Avec la nouvelle mise à jour Wear OS 6, les utilisateurs de la Pixel Watch bénéficieront enfin d'une visibilité maintenue pour leurs contrôles de médias sur l'écran toujours actif, évitant leur disparition ou leur estompement lorsque l'écran s'assombrit.
WearOS 6 : les Pixel Watch vont rendre l'écran toujours actif beaucoup plus utile
Actuellement, les commandes de lecture, incluant les fonctions de lecture, de pause et les informations sur la piste, s'effacent complètement lorsque le poignet est baissé ou que la montre passe en mode ambiant. Le géant américain s'apprête à remédier à cela dans le cadre du déploiement de la mise à jour WearsOS 6. D'après 9to5Google, celle-ci est prévue pour la fin d'année et permettra à l'interface multimédia de rester affichée sur l'écran permanent, autorisant ainsi un simple coup d'œil pour consulter le titre en cours ou contrôler la lecture.
L’interface s’adapte automatiquement entre les deux modes d’affichage : les boutons pleins apparaissent sous forme de contours, la pochette d’album s’assombrit et le fond passe au noir pour économiser l’énergie sans perdre en lisibilité. Un petit pictogramme en forme de note de musique apparaîtra également au bas du cadran.
Un système unifié qui maintient les applications actives en basse consommation
Avec Wear OS 6, Google propose un système plus unifié qui permet à la dernière activité (lecture multimédia, navigation ou notes) de rester visible dans un mode sombre à faible consommation. Associés au nouveau langage de conception Wear OS 6 basé sur Material 3 Expressive, ces changements confèrent à l'ensemble du système une apparence plus fluide et harmonieuse. De plus, Google affirme que le nouveau système ambiant s'avère plus économe en énergie, améliorant potentiellement l'autonomie de la batterie jusqu'à 10 % par rapport à Wear OS 5.
Auparavant, seule une partie des applications était compatible avec l'affichage permanent. Bien que les développeurs avaient la possibilité d'activer un paramètre appelé « Force Global AOD » dans Wear OS 5.1 pour maintenir la visibilité des applications, cela ne demeurait pas la meilleure option. Gageons alors que ces changements permettront aux développeurs d'exploiter pleinement l'écran permanent sur l'ensemble des appareils fonctionnant sous Wear OS 6.
Si le déploiement de la mise à jour du système d'exploitation d'ores et déjà commencé, il faudra visiblement patienter encore quelques semaines supplémentaires avant de pouvoir profiter des nouvelles commandes multimédias.