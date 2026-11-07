Les enquêteurs de la Commission ont épluché les évaluations de risques remises par TikTok et ses documents internes. Ils ont aussi interrogé des spécialistes des systèmes de recommandation et de la santé mentale, psychologues et psychiatres compris. Selon leurs conclusions, ces terriers de lapin sont peut-être en bonne partie liés à la façon dont TikTok a conçu son algorithme.

Si vous regardez à plusieurs reprises des vidéos sur la perte de poids, ou si vous les aimez, TikTok conclut que le sujet vous intéresse et remplit votre fil de vidéos sur les régimes. Revoir sans cesse ces contenus peut nourrir votre anxiété et votre insatisfaction vis-à-vis de votre corps, voire aggraver un trouble alimentaire dont vous souffrez, rappelle la Commission.

Pour limiter ce risque, TikTok diversifie une partie des vidéos recommandées, mais pas assez pour vous montrer moins souvent des contenus sur le mal-être ou l’image du corps.

Et si vous tentez de reprendre la main, vous avez peu de prise avec les réglages que TikTok met à votre disposition. TikTok a ajouté le bouton « Pas intéressé » à ses protections contre l’effet terrier de lapin. Mais d’après la Commission, le temps que vous passez devant chaque vidéo pèse plus lourd dans les recommandations que ce bouton.

TikTok propose aussi, dans Paramètres et confidentialité puis Préférences de contenu, de remettre à zéro votre fil « Pour toi ». La Commission ne parle pas de cette option dans ses conclusions, et TikTok recommence ensuite à tenir compte de vos visionnages pour choisir vos vidéos.