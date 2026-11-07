Vous avez beau appuyer sur « Pas intéressé » sous une vidéo consacrée à la perte de poids, TikTok peut continuer à vous proposer d’autres contenus sur le sujet. La Commission européenne estime, à titre préliminaire, que la plateforme enfreint ainsi le règlement européen sur les services numériques.
TikTok voit dans chaque vidéo que vous regardez ou aimez un signe d’intérêt, et vous propose alors d’autres vidéos sur ce thème. Quand il s’agit de tristesse ou de régime, vous pouvez finir par voir défiler surtout ces vidéos dans votre fil. La Commission européenne parle d’effet « rabbit hole », en référence au terrier de lapin dans lequel tombe Alice au pays des merveilles. D’après ses conclusions préliminaires, TikTok a enfreint le DSA, car la plateforme a mal évalué le danger de cet effet pour la santé mentale des mineurs et des adultes fragiles, sans rien mettre en place d’efficace pour le limiter. Appuyer sur « Pas intéressé » ne change pas forcément votre fil, car TikTok fait primer le temps de visionnage sur votre demande de voir moins de vidéos de ce genre.
Le temps de visionnage, premier critère des recommandations de TikTok
Les enquêteurs de la Commission ont épluché les évaluations de risques remises par TikTok et ses documents internes. Ils ont aussi interrogé des spécialistes des systèmes de recommandation et de la santé mentale, psychologues et psychiatres compris. Selon leurs conclusions, ces terriers de lapin sont peut-être en bonne partie liés à la façon dont TikTok a conçu son algorithme.
Si vous regardez à plusieurs reprises des vidéos sur la perte de poids, ou si vous les aimez, TikTok conclut que le sujet vous intéresse et remplit votre fil de vidéos sur les régimes. Revoir sans cesse ces contenus peut nourrir votre anxiété et votre insatisfaction vis-à-vis de votre corps, voire aggraver un trouble alimentaire dont vous souffrez, rappelle la Commission.
Pour limiter ce risque, TikTok diversifie une partie des vidéos recommandées, mais pas assez pour vous montrer moins souvent des contenus sur le mal-être ou l’image du corps.
Et si vous tentez de reprendre la main, vous avez peu de prise avec les réglages que TikTok met à votre disposition. TikTok a ajouté le bouton « Pas intéressé » à ses protections contre l’effet terrier de lapin. Mais d’après la Commission, le temps que vous passez devant chaque vidéo pèse plus lourd dans les recommandations que ce bouton.
TikTok propose aussi, dans Paramètres et confidentialité puis Préférences de contenu, de remettre à zéro votre fil « Pour toi ». La Commission ne parle pas de cette option dans ses conclusions, et TikTok recommence ensuite à tenir compte de vos visionnages pour choisir vos vidéos.
TikTok sommé de revoir la conception du fil « Pour toi »
Pour la Commission, TikTok doit donc modifier le fonctionnement de son fil. En priorité, la plateforme devrait tenir compte des préférences que vous déclarez et cesser d’utiliser le temps de visionnage pour choisir les vidéos à vous recommander. Votre fil dépendrait alors de ce que vous dites aimer, et non plus des secondes que vous passez devant une vidéo. Bruxelles lui demande aussi des réglages plus faciles à trouver et à utiliser, ainsi que des tests réguliers de son algorithme.
Comme l’explique Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive de la Commission chargée de la souveraineté technologique, « chaque fois qu’un utilisateur fait défiler ou aime une vidéo sur TikTok, l’algorithme lui en sert davantage et l’entraîne dans des terriers de lapin dont il ne peut pas facilement sortir ».
Coimisiún na Meán, le régulateur irlandais des médias, a épaulé la Commission dans cette enquête, car TikTok a installé son siège européen à Dublin. Depuis l’ouverture de la procédure en février 2024, Bruxelles a reproché à TikTok sa conception addictive en février dernier, puis la protection insuffisante des comptes de mineurs en juillet.
TikTok a le droit de consulter le dossier d’enquête et de répondre par écrit, et le Comité européen des services numériques, qui réunit les régulateurs nationaux, sera consulté en parallèle. Si la Commission confirme ses conclusions, elle pourra infliger à TikTok une amende d’un montant maximal de 6 % de son chiffre d’affaires annuel mondial. Ces conclusions ne préjugent pas de l’issue de l’enquête, précise la Commission.
En février, la plateforme avait promis de contester les conclusions sur sa conception addictive « par tous les moyens » à sa disposition. Sur le fil « Pour toi », TikTok n’a pas répondu dans l’immédiat aux sollicitations de l’Associated Press.